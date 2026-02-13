ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала защитника из чемпионата Германии

Футбольный клуб «Александрия» достиг соглашения с немецким ФК «Ваккер» Бурггаузен о переходе на постоянной основе защитника Артура Андрейчика. Контракт с игроком подписан сроком на три года – до 31 мая 2029-го.

Андрейчик родился 30 августа 2005 года и является воспитанником киевской школы футбола. Свои первые шаги в большом спорте он делал в столичной ДЮСШ «Смена-Оболонь».

Юношеская карьера Артура была наполнена значительными успехами: он дважды становился чемпионом Высшей лиги Украины в возрастной категории U-15 и получал серебряные награды в составе U-17.

С 2022 года защитник выступал в Германии за ФК «Ваккер» Бурггаузен. Несмотря на юный возраст, Артур сумел пробиться в основную обойму команды, которая соревнуется в Региональной лиге «Бавария» (четвертый по силе дивизион Германии), где получил ценный опыт европейского силового футбола.

«Приветствуем Артура в нашей команде. Желаем быстрой адаптации, надежной игры в защите и ярких побед вместе с «Александрией» – обратилась к игроку пресс-служба «горожан».