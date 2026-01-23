ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
23 января 2026, 15:13
Евгений будет выступать в медиафутбольной команде PROFAN

Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Хачериди

Бывший защитник «Динамо» и национальной сборной Украины Евгений Хачериди стал игроком медиафутбольной команды PROFAN.

Известный экс-футболист заявил, что рассматривает медиафутбол как новый и мотивирующий этап в своей карьере.

«Я привык побеждать — именно поэтому выбрал PROFAN. В Украине я выиграл все возможные трофеи, поэтому теперь хочу дополнить свою коллекцию золотом медиафутбола. Для меня это новый и по-настоящему интересный вызов», — отметил Хачериди.

Отмечается, что летом Евгений посещал матчи PROFAN в рамках UA STEEL LEAGUE и был впечатлен уровнем команды. Важную роль в переходе также сыграл главный тренер команды Николай Морозюк, с которым Хачериди хорошо знаком по совместным выступлениям в составе «Динамо» и сборной Украины.

PROFAN медиафутбол UA Steel Динамо Киев Евгений Хачериди
