ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо

Бывший защитник «Динамо» и национальной сборной Украины Евгений Хачериди стал игроком медиафутбольной команды PROFAN.

Известный экс-футболист заявил, что рассматривает медиафутбол как новый и мотивирующий этап в своей карьере.

«Я привык побеждать — именно поэтому выбрал PROFAN. В Украине я выиграл все возможные трофеи, поэтому теперь хочу дополнить свою коллекцию золотом медиафутбола. Для меня это новый и по-настоящему интересный вызов», — отметил Хачериди.

Отмечается, что летом Евгений посещал матчи PROFAN в рамках UA STEEL LEAGUE и был впечатлен уровнем команды. Важную роль в переходе также сыграл главный тренер команды Николай Морозюк, с которым Хачериди хорошо знаком по совместным выступлениям в составе «Динамо» и сборной Украины.