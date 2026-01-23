Соглашение достигнуто. Барса нашла идеальную замену Левандовски в Египте
На радары каталонского клуба попал Хамза Абделькарим
Египетский нападающий каирского «Аль-Ахли» Хамза Абделькарим привлекает внимание каталонской «Барселоны». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, 18-летний футболист рассматривает испанским клубом как идеальная замена Роберту Левандовски. «Сине-гранатовые» уже возобновили переговоры. С самим Абделькаримом «Барселона» уже достигла соглашения.
В текущем сезоне Хамза Абделькарим провел восемь матчей в составе взрослой команды «Аль-Ахли», ни одним результативным действием не отличился.
Ранее сообщалось о том, что Жоан Лапорта сказал, почему отпустили тер Штегена в «Жирону».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Армяне совершили камбек в матче и забрали три очка
Вратарь перебрался в Жирону