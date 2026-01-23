Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Соглашение достигнуто. Барса нашла идеальную замену Левандовски в Египте

На радары каталонского клуба попал Хамза Абделькарим

Соглашение достигнуто. Барса нашла идеальную замену Левандовски в Египте
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Египетский нападающий каирского «Аль-Ахли» Хамза Абделькарим привлекает внимание каталонской «Барселоны». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 18-летний футболист рассматривает испанским клубом как идеальная замена Роберту Левандовски. «Сине-гранатовые» уже возобновили переговоры. С самим Абделькаримом «Барселона» уже достигла соглашения.

В текущем сезоне Хамза Абделькарим провел восемь матчей в составе взрослой команды «Аль-Ахли», ни одним результативным действием не отличился.

Ранее сообщалось о том, что Жоан Лапорта сказал, почему отпустили тер Штегена в «Жирону».

Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
