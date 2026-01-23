Защитник Полесья признался, что готов помочь сборной Украины

Защитник житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко признался, что готов к вызову в сборную Украины, которую возглавляет Сергей Ребров.

– Были ли в последнее время контакты со штабом сборной Украины?

– В последнее время разговоров не было. Однако сборная для меня остается целью. Я всегда готов помочь национальной команде. Когда главный тренер решит, что я достоин вызова, буду готов. Со своей стороны буду доказывать это игрой.

– Реально ли, играя за «Полесье», выиграть конкуренцию у Забарного или Матвиенко в сборной?

– Нет ничего невозможного. Мы видим примеры, когда игроков вызывают из разных клубов, и они выходят в основе сборной. Сегодня такое время – нужно ждать своего шанса. Я верю, что он будет, – признался Чоботенко.

В этом сезоне защитник провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость игрока составляет один миллион евро.