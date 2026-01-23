Защитник Полесья признался, что готов помочь сборной Украины
Сергей Чоботенко поделился мнением о потенциальном вызове в рассположение национальной команды
Защитник житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко признался, что готов к вызову в сборную Украины, которую возглавляет Сергей Ребров.
– Были ли в последнее время контакты со штабом сборной Украины?
– В последнее время разговоров не было. Однако сборная для меня остается целью. Я всегда готов помочь национальной команде. Когда главный тренер решит, что я достоин вызова, буду готов. Со своей стороны буду доказывать это игрой.
– Реально ли, играя за «Полесье», выиграть конкуренцию у Забарного или Матвиенко в сборной?
– Нет ничего невозможного. Мы видим примеры, когда игроков вызывают из разных клубов, и они выходят в основе сборной. Сегодня такое время – нужно ждать своего шанса. Я верю, что он будет, – признался Чоботенко.
В этом сезоне защитник провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость игрока составляет один миллион евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Армяне совершили камбек в матче и забрали три очка
Клуб поздравил Нещерета с днем рождения