Украина. Премьер лига
23 января 2026, 15:47 |
Защитник Полесья признался, что готов помочь сборной Украины

Сергей Чоботенко поделился мнением о потенциальном вызове в рассположение национальной команды

ФК Полесье Житомир. Сергей Чоботенко

Защитник житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко признался, что готов к вызову в сборную Украины, которую возглавляет Сергей Ребров.

– Были ли в последнее время контакты со штабом сборной Украины?

– В последнее время разговоров не было. Однако сборная для меня остается целью. Я всегда готов помочь национальной команде. Когда главный тренер решит, что я достоин вызова, буду готов. Со своей стороны буду доказывать это игрой.

– Реально ли, играя за «Полесье», выиграть конкуренцию у Забарного или Матвиенко в сборной?

– Нет ничего невозможного. Мы видим примеры, когда игроков вызывают из разных клубов, и они выходят в основе сборной. Сегодня такое время – нужно ждать своего шанса. Я верю, что он будет, – признался Чоботенко.

В этом сезоне защитник провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость игрока составляет один миллион евро.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Сергей Чоботенко сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
