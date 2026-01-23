Соглашение достигнуто. Барселона приближается к трансферу испанца
Андрес Куэнка продолжит карьеру в «Комо»
Испанский защитник Андрес Куэнка близок к переходу из «Барселоны» в «Комо». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны достигли устного соглашения по переезду 18-летнего футболиста в чемпионат Италии. «Комо» готов подписать Андреса и сразу отправить его в аренду ради получения регулярной игровой практики. «Барселона» получит 20 процентов с будущей продажи Куэнки.
В текущем сезоне Андрес Куэнка провел девять матчей за молодежную команду испанского гранда. отличился одним голом.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нашла идеальную замену Левандовски в Египте.
