  4. Соглашение достигнуто. Барселона приближается к трансферу испанца
Испания
23 января 2026, 16:41 | Обновлено 23 января 2026, 16:42
Андрес Куэнка продолжит карьеру в «Комо»

23 января 2026, 16:41 | Обновлено 23 января 2026, 16:42
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрес Куэнка

Испанский защитник Андрес Куэнка близок к переходу из «Барселоны» в «Комо». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны достигли устного соглашения по переезду 18-летнего футболиста в чемпионат Италии. «Комо» готов подписать Андреса и сразу отправить его в аренду ради получения регулярной игровой практики. «Барселона» получит 20 процентов с будущей продажи Куэнки.

В текущем сезоне Андрес Куэнка провел девять матчей за молодежную команду испанского гранда. отличился одним голом.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нашла идеальную замену Левандовски в Египте.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал отпустил одного из своих самых перспективных игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с тремя молодыми футболистами
Неожиданный ход. Клуб АПЛ хочет подписать основного защитника Ливерпуля
Комо Барселона трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Фабрицио Романо аренда игрока
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
