Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Неожиданный ход. Клуб АПЛ хочет подписать основного защитника Ливерпуля
Англия
23 января 2026, 17:13 | Обновлено 23 января 2026, 17:31
Робертсон может сменить команду

Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрю Робертсон

По информации британских СМИ, Тоттенхэм обратился к Ливерпулю с предложением о подписании правого защитника Эндрю Робертсона.

Контракт игрока истекает летом 2026 года, а подписать новый договор сторонам не удается. Сам Робертсон открыт к переходу в лондонскую команду для получения игровой практики.

Ливерпуль готов к трансферу, если игрок попросит об этом.

31-летний Робертсон был важным исполпителем Ливерпуля во время завоевания титулов АПЛ и Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Эндрю провел 21 матч, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Эндрю Робертсон Ливерпуль Тоттенхэм Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
