Англия23 января 2026, 17:13 | Обновлено 23 января 2026, 17:31
413
0
Неожиданный ход. Клуб АПЛ хочет подписать основного защитника Ливерпуля
Робертсон может сменить команду
По информации британских СМИ, Тоттенхэм обратился к Ливерпулю с предложением о подписании правого защитника Эндрю Робертсона.
Контракт игрока истекает летом 2026 года, а подписать новый договор сторонам не удается. Сам Робертсон открыт к переходу в лондонскую команду для получения игровой практики.
Ливерпуль готов к трансферу, если игрок попросит об этом.
31-летний Робертсон был важным исполпителем Ливерпуля во время завоевания титулов АПЛ и Лиги чемпионов.
В нынешнем сезоне Эндрю провел 21 матч, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
