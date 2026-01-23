Неожиданный ход. Клуб АПЛ хочет подписать основного защитника Ливерпуля

По информации британских СМИ, Тоттенхэм обратился к Ливерпулю с предложением о подписании правого защитника Эндрю Робертсона.

Контракт игрока истекает летом 2026 года, а подписать новый договор сторонам не удается. Сам Робертсон открыт к переходу в лондонскую команду для получения игровой практики.

Ливерпуль готов к трансферу, если игрок попросит об этом.

31-летний Робертсон был важным исполпителем Ливерпуля во время завоевания титулов АПЛ и Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Эндрю провел 21 матч, забил 1 гол и сделал 1 ассист.