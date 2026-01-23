Экс-футболист Динамо и Ворсклы не подошел иностранному клубу
ФК «Елимай» не планирует подписывать полноценный контракт с Даниилом Хрипчуком
Украинский защитник Даниил Хрипчук не смог убедить тренерский штаб казахстанского ФК «Елимай» на тренировочных сборах, поэтому покинет команду в ближайшее время.
«Хрипчук не смог убедить главного тренера. ФК «Елимай» не планирует подписывать полноценный контракт с центральным защитником. В настоящее время футболист находится с командой на учебно-тренировочном сборе, однако решение по его будущему уже принято.
Однако «Елимай» продолжает работу на трансферном рынке. До старта нового сезона клуб рассчитывает усилить состав как минимум тремя новыми игроками», – сообщил источник.
Хрипчук находился в структуре киевского «Динамо», которое покинул в сентябре 2020 года и перебрался в «Ворсклу», где выступал за U-19, первую и вторую команды. В составе полтавского клуба провел 61 матч.
С июля 2025-го находится в статусе свободного агента. В апреле 2023 года Хрипчуком интересовалась испанская «Альмерия», однако тогда «Ворскла» отказалась отпускать талантливого футболиста.
«Елимай» занял четвертое место по итогам сезона 2025 в чемпионате Казахстана. Отставание от лидера составило 11 баллов, от третьей позиции – шесть пунктов.
