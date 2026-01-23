Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Марк-Андре тер ШТЕГЕН: «Мне больно говорить о Барсе. Выбрали не меня»
Испания
23 января 2026, 15:29 | Обновлено 23 января 2026, 15:51
Вратарь перебрался в Жирону

Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген рассказал о том, что потерял место в основе команды и решил перейти в состав Жироны.

«После травмы я хотел быстро вернуться на поле. Говорил тренеру Барселоны, что я доступлен. Но выбрали не меня, а Жоана Гарсию. И я уважаю решение наставника. У нас хорошие отношения, претензий нет».

«Однако мне больно об этом говорить, прощание было тяжелым. В Барселоне классная команда, классная атмосфера. Для меня это большие изменения спустя столько лет в клубе», – сказал тер Штеген.

Игрок будет выступать за Жирону на правах аренды до конца сезона.

По теме:
Соглашение достигнуто. Барса нашла идеальную замену Левандовски в Египте
Леванте – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Салах, Винисиус, Левандовски, Онана могут перебраться в Саудовскую Аравию
Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Марк-Андре тер Штеген Жирона
Иван Зинченко Источник: AS
