Марк-Андре тер ШТЕГЕН: «Мне больно говорить о Барсе. Выбрали не меня»

Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген рассказал о том, что потерял место в основе команды и решил перейти в состав Жироны.

«После травмы я хотел быстро вернуться на поле. Говорил тренеру Барселоны, что я доступлен. Но выбрали не меня, а Жоана Гарсию. И я уважаю решение наставника. У нас хорошие отношения, претензий нет».

«Однако мне больно об этом говорить, прощание было тяжелым. В Барселоне классная команда, классная атмосфера. Для меня это большие изменения спустя столько лет в клубе», – сказал тер Штеген.

Игрок будет выступать за Жирону на правах аренды до конца сезона.