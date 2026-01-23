Элина Свитолина – Диана Шнайдер. Мастер-класс в Мельбурне. Видеообзор матча

23 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 12) переиграла Диану Шнайдер (WTA 22) в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.

В третьем раунде австралийского мейджора украинка добыла победу над «нейтралкой» со счетом 7:6 (7:4), 6:3 за 1 час и 35 минут.

Это было первое очное противостояние соперниц. Свитолина в следующем круге Australian Open встретится или с Миррой Андреевой, либо с Еленой-Габриэлой Русе.

🏆 Australian Open 2026. 1/16 финала

Элина Свитолина [12] – 🏳️ Диана Шнайдер [23] – 7:6 (7:4), 6:3

Видеообзор матча