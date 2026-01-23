23 января первая ракетка Украины Элина Свитолина разобралась с россиянкой Дианой Шнайдер в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.

Украинка одержала победу в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:3 за 1 час и 35 минут. Это было первое очное противостояние соперниц.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матча Свитолина – Шнайдер!

В 1/8 финала Australian Open Элина поборется с восьмой сеяной Миррой Андреевой.

Australian Open 2026. 1/16 финала

Элина Свитолина [12] – Диана Шнайдер – 7:6 (7:4), 6:3

ФОТО. 1/8 финала Aus Open ждет. Как это было: Свитолина наказала Шнайдер