Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. 1/8 финала Aus Open ждет. Как это было: Свитолина наказала Шнайдер
Australian Open
23 января 2026, 17:01 |
536
0

ФОТО. 1/8 финала Aus Open ждет. Как это было: Свитолина наказала Шнайдер

Смотрите фотогалерею матча третьего раунда Открытого чемпионата Австралии

23 января 2026, 17:01 |
536
0
ФОТО. 1/8 финала Aus Open ждет. Как это было: Свитолина наказала Шнайдер
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

23 января первая ракетка Украины Элина Свитолина разобралась с россиянкой Дианой Шнайдер в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.

Украинка одержала победу в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:3 за 1 час и 35 минут. Это было первое очное противостояние соперниц.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матча Свитолина – Шнайдер!

В 1/8 финала Australian Open Элина поборется с восьмой сеяной Миррой Андреевой.

Australian Open 2026. 1/16 финала

Элина Свитолина [12] – Диана Шнайдер – 7:6 (7:4), 6:3

ФОТО. 1/8 финала Aus Open ждет. Как это было: Свитолина наказала Шнайдер

18-finala-aus-open-zhdet-kak-eto-bylo-svitolina-nakazala-shnayder
18-finala-aus-open-zhdet-kak-eto-bylo-svitolina-nakazala-shnayder-foto-1
18-finala-aus-open-zhdet-kak-eto-bylo-svitolina-nakazala-shnayder-foto-2
18-finala-aus-open-zhdet-kak-eto-bylo-svitolina-nakazala-shnayder-foto-3
18-finala-aus-open-zhdet-kak-eto-bylo-svitolina-nakazala-shnayder-foto-4
По теме:
Стали известны 8 из 16 участников четвертого раунда Aus Open 2026 у мужчин
Свитолина идет дальше. Определена половина пар 1/8 финала Aus Open у женщин
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
Элина Свитолина Диана Шнайдер фото фотогалерея Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СВИТОЛИНА: «Я надеялась удержать подачу. Была немного разочарована собой»
Теннис | 23 января 2026, 13:06 0
СВИТОЛИНА: «Я надеялась удержать подачу. Была немного разочарована собой»
СВИТОЛИНА: «Я надеялась удержать подачу. Была немного разочарована собой»

Элина провела флеш-интервью после победы над Дианой Шнайдер

Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
Теннис | 23 января 2026, 11:45 30
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026

Элина в двух сетах одолела «нейтральную» 22-ю ракетку в матче третьего раунда слэма

Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
Биатлон | 22.01.2026, 20:41
Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Футбол | 23.01.2026, 09:11
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
Футбол | 23.01.2026, 16:46
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
22.01.2026, 07:22 1
Бокс
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
22.01.2026, 03:02
Бокс
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
22.01.2026, 08:05 10
Футбол
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
23.01.2026, 07:33 4
Бокс
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
22.01.2026, 09:49 9
Футбол
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
22.01.2026, 17:07 7
Футбол
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
22.01.2026, 07:48 10
Футбол
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
22.01.2026, 05:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем