Полесье – Дерри Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 января в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
23 января в 17:00 встречаются Полесье Житомир и команда Дерри Сити из Северной Ирландии, которая выступает в чемпионате Ирландии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Полесье проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.
Житомирское Полесье занимает 3-е место в УПЛ (30 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Соперник житомирской команды сменился в день игры. Южнокорейский клуб Инчхон Юнайтед отказался от спарринга, и волки оперативно нашли другого оппонента.
Полесье – Дерри Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр может сразиться с Кабайелом
Клуб поздравил Нещерета с днем рождения