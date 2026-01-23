Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Полесье – Дерри Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Полесье
23.01.2026 17:00 - : -
Дерри Сити
Украина. Премьер лига
23 января 2026, 13:52 | Обновлено 23 января 2026, 13:56
Полесье – Дерри Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 января в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча

ФК Полесье Житомир

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

23 января в 17:00 встречаются Полесье Житомир и команда Дерри Сити из Северной Ирландии, которая выступает в чемпионате Ирландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полесье проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Житомирское Полесье занимает 3-е место в УПЛ (30 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Соперник житомирской команды сменился в день игры. Южнокорейский клуб Инчхон Юнайтед отказался от спарринга, и волки оперативно нашли другого оппонента.

