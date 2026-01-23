Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

23 января в 17:00 встречаются Полесье Житомир и команда Дерри Сити из Северной Ирландии, которая выступает в чемпионате Ирландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полесье проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Житомирское Полесье занимает 3-е место в УПЛ (30 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Соперник житомирской команды сменился в день игры. Южнокорейский клуб Инчхон Юнайтед отказался от спарринга, и волки оперативно нашли другого оппонента.

Читайте также: У Полесья сменился соперник в спарринге на сборах в Испании

Полесье – Дерри Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча