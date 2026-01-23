Первая победа в Испании. Полесье обыграло Дерри Сити
Голами отличились Чоботенко и Томандзото
В пятницу, 23 января, состоялся спарринг между житомирским «Полесьем» и «Дерри Сити».
Поединок проходил в Испании, где украинский клуб проводит сборы. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Украинская команда сумела добыть победу со счетом 2:1 благодаря голам Сергея Чоботенко и Бореля Томандзото.
Уже 23 января в 18:00 по Киеву команда Руслана Ротаня проведет спарринг с «Инчхон Юнайтед». Для «Полесья» эта победа стала первой на сборах – прошлая игра с «Легией» завершилась нулевой ничьей.
Товарищеские матчи.
Полесье – Дерри Сити – 2:1
