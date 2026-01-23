Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Первая победа в Испании. Полесье обыграло Дерри Сити
Товарищеские матчи
Полесье
23.01.2026 17:00 – FT 2 : 1
Дерри Сити
Украина. Премьер лига
Первая победа в Испании. Полесье обыграло Дерри Сити

Голами отличились Чоботенко и Томандзото

ФК Полесье

В пятницу, 23 января, состоялся спарринг между житомирским «Полесьем» и «Дерри Сити».

Поединок проходил в Испании, где украинский клуб проводит сборы. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.

Украинская команда сумела добыть победу со счетом 2:1 благодаря голам Сергея Чоботенко и Бореля Томандзото.

Уже 23 января в 18:00 по Киеву команда Руслана Ротаня проведет спарринг с «Инчхон Юнайтед». Для «Полесья» эта победа стала первой на сборах – прошлая игра с «Легией» завершилась нулевой ничьей.

Товарищеские матчи.

Полесье – Дерри Сити – 2:1

Полесье Житомир Дерри Сити Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Urets
Шкода, що Інчхон відмовився, корейці куди сильніші були, але хоч у якихось дохляків Ротань виграв
