Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Полесья сменился соперник в спарринге на сборах в Испании
Украина. Премьер лига
23 января 2026, 11:09 | Обновлено 23 января 2026, 11:14
96
0

У Полесья сменился соперник в спарринге на сборах в Испании

Вместо Инчхон Юнайтед волки сыграют товарищеский матч с Дерри Сити

23 января 2026, 11:09 | Обновлено 23 января 2026, 11:14
96
0
У Полесья сменился соперник в спарринге на сборах в Испании
ФК Полесье Житомир

Изменился соперник житомирского Полесья на сборах в Испании.

Южнокорейский клуб Инчхон Юнайтед отказался от спарринга, поэтому волки оперативно нашли другого оппонента.

Дерри Сити – второй соперник Полесья на учебно-тренировочных сборах в Испании (после ничьей с польской Легией Варшава, 0:0).

Это североирландский футбольный клуб из города Дерри. Единственная команда из Северной Ирландии, выступающая в ирландском чемпионате. Является одним из самых стабильных и амбициозных клубов страны.

Дерри Сити – чемпион Ирландии (2), обладатель Кубка Ирландии (6), обладатель Кубка лиги Ирландии (11). По данным Transfermarkt, стоимость всего состава – около €3,4 млн.

В сезоне 2025 года «Дерри Сити» занял второе место в национальном чемпионате и квалифицировался в Лигу конференций, а также дошел до 1/8 Кубка Ирландии.

Товарищеский матч между командами Полесье и Дерри Сити пройдет в Испании 23 января в 17:00 по киевскому времени.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отпустило футболиста, который не нужен Ротаню
Ротань отреагировал на возвращение Чоботенко и Гуцуляка в первую команду
Защитник Полесья, который не входит в планы Ротаня, покинул Украину
Полесье Житомир Инчхон Юнайтед Дерри Сити товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Футбол | 23 января 2026, 09:11 14
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму

Испанцы внимательно следят за Шапаренко

Аутсайдер Первой лиги Украины провел переговоры с экс-игроком Вердера
Футбол | 23 января 2026, 10:17 0
Аутсайдер Первой лиги Украины провел переговоры с экс-игроком Вердера
Аутсайдер Первой лиги Украины провел переговоры с экс-игроком Вердера

«Феникс-Мариуполь» заинтересован в услугах защитника Ивана Ермачкова

Долгожданная замена Забарного. Борнмут хочет купить дорогого украинца
Футбол | 23.01.2026, 06:50
Долгожданная замена Забарного. Борнмут хочет купить дорогого украинца
Долгожданная замена Забарного. Борнмут хочет купить дорогого украинца
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Футбол | 23.01.2026, 10:04
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
Футбол | 22.01.2026, 12:50
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
21.01.2026, 23:01
Футзал
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
21.01.2026, 10:05 12
Футбол
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
22.01.2026, 17:07 4
Футбол
В женской сетке Australian Open 2026 произошла первая громкая сенсация
В женской сетке Australian Open 2026 произошла первая громкая сенсация
22.01.2026, 14:59 2
Теннис
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
21.01.2026, 09:53 2
Футбол
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
21.01.2026, 08:06 7
Футбол
Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
22.01.2026, 20:41 6
Биатлон
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
22.01.2026, 09:28 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем