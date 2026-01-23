У Полесья сменился соперник в спарринге на сборах в Испании

Изменился соперник житомирского Полесья на сборах в Испании.

Южнокорейский клуб Инчхон Юнайтед отказался от спарринга, поэтому волки оперативно нашли другого оппонента.

Дерри Сити – второй соперник Полесья на учебно-тренировочных сборах в Испании (после ничьей с польской Легией Варшава, 0:0).

Это североирландский футбольный клуб из города Дерри. Единственная команда из Северной Ирландии, выступающая в ирландском чемпионате. Является одним из самых стабильных и амбициозных клубов страны.

Дерри Сити – чемпион Ирландии (2), обладатель Кубка Ирландии (6), обладатель Кубка лиги Ирландии (11). По данным Transfermarkt, стоимость всего состава – около €3,4 млн.

В сезоне 2025 года «Дерри Сити» занял второе место в национальном чемпионате и квалифицировался в Лигу конференций, а также дошел до 1/8 Кубка Ирландии.

Товарищеский матч между командами Полесье и Дерри Сити пройдет в Испании 23 января в 17:00 по киевскому времени.