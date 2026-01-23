Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Богдан БУТКО: «Весной все может перевернуться с ног на голову»
Украина. Премьер лига
23 января 2026, 09:45 |
334
0

Богдан БУТКО: «Весной все может перевернуться с ног на голову»

Бывший защитник сборной Украины верит, что «Александрия» выберется из подвала турнирной таблицы

23 января 2026, 09:45 |
334
0
Богдан БУТКО: «Весной все может перевернуться с ног на голову»
УАФ. Богдан Бутко

Вчера, 22 января «Александрия» официально объявила о подписании контракта с опытным Богданом Бутко. За свою карьеру 35-летний защитник поиграл за такие клубы, как «Шахтер», «Волынь», «Ильичевец», «Заря» и «Черноморнец». Есть у него в активе а заграничные командировки, в частности, в польский «Лех» и турецкий «Эрзурумспор». Но наивысшим достижением футболисты была игра за сборную, за которую он провел 33 поединка и был участников двух финальных стадий чемпионата Европы в 2012 и 2016 годах.

Станет ли панацей для «Александрии», которая идет на 15 месте в УПЛ, подписание такого опытного футболиста, мы узнаем только ближе в конце весны. Однако сам Бутко верит, что его новая команда не должна находиться среди аутсайдеров, об этом игрок рассказал в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– Богдан, последние полгода ты был без клуба. Тебя можно поздравить с возвращением в большой футбол?
– Можно и так сказать (улыбается).

– Как оказался в «Александрии»?
– Мне позвонил агент и сказал, что есть такой вариант продолжения карьеры. Я подумал и решил принять этот вызов. Сейчас я уже в Турции начал тренировочную работу с командой. Думаю, если бы еще полгода не поиграл бы, то, наверное, пришлось бы заканчивать с футболом.

– Кто был наиболее заинтересован в твоем переходе?
– Клуб. Но в первую очередь главный тренер. Я разговаривал с Кириллом Нестеренко, поэтому именно этот момент стал определяющим.

– В защите ты универсал. Наставник говорил о какой-то конкретике?
– Пока нет. Хотя действительно, в обороне я могу сыграть на любой позиции.

– Как думаешь, почему так сложилась твоя футбольная судьба, что с середины 2021 года с перерывами у тебя был простой в полтора года?
– После 30-ти устаешь больше психологически, особенно, когда приходится бороться за выживание. Плюс, футболист всегда ищет для себя как можно лучшие условия. Порой и травмы иногда мешают желанием.

Шахтер. Богдан Бутко

– Именно тогда у тебя закончилось соглашение с «Шахтером»?
– В 2021-м я разорвал контракт с «горняками». Однако поиск нового клуба затянулся на год.

– Потом на твоем пути была Заря, где ты провел почти два года, дорос до капитана. Почему пришлось уйти после сезона в 2024 году?
– Действительно, это был хороший период карьеры. Однако продолжения сотрудничества не получилось по причине условий нового соглашения. Меня очень хотел видеть в «Черноморце» Роман Григорчук. Однако, когда я подписал контракт с одесситами команду уже возглавил Александр Бабич.

– В твоей карьере были выступления и за рубежом, в частности в «Лехе», где ты играл в 2020 году, и твоя команда неплохо выступала. Почему там не задержался?
– Трудно сказать. Я вроде и играл там, но, видимо, в «Лехе» не захотели продолжать со мной сотрудничество. Может, я не устраивал. Этот вопрос остался без ответа. Хотя в тот момент поступило предложение из Турции. Поэтому я решил отправиться в «Эрзурумспор».

– Как ты сказал, последним твоим клубом был «Черноморец», который ты покинул по окончании прошлого сезона.
– Команда вылетела из Премьер-лиги и мне дали понять, что мои условия контракта были слишком завешены для Первой лиги. Поэтому мы и разошлись. Потом звала «Кудровка», но и здесь мы не сошлись по условиям соглашения. Я еще немного выжидал, но больше предложений так и поступило.

– Как оценишь свои кондиции, когда не играешь полгода?
– Это для меня не проблема. Здоровье позволяет, поэтому я полон сил и желаний выступать на высоком уровне. Понятно, что это не 20-25 лет, но через упорную работу можно достичь многого.

– В составе сборной Украины ты участвовал на Евро-2012 и Евро-2016. Последний раз выступал за «сине-желтых» в 2019 году. Почему потом словно все оборвалось?
– Сложно сказать. Я искал причины в себе. Возможно, уровень моей игры упал. Часто менял клубы. Это тоже сыграло свою роль. Хотя, конечно, матчи за национальную команду я вспоминаю с теплотой, всегда было приятно надевать футболку главной команды страны.

– Ты выступал за многие клубы, в частности, за «Шахтер». А где тебе было наиболее комфортно?
– Наверное, в «Заре». Но здесь можно по-разному смотреть, клуб, тренировочный процесс, это одно, а коллектив – это другое. Точно могу сказать, что плохо не было нигде. Футболиста, что важно? Играть, и чтобы его команда как можно чаще побеждала.

Александрия. Богдан Бутко (справа)

– Какие цели ставишь перед собой на ближайшее будущее?
– Очень хочется снова выходить на поле и при этом помочь «Александрии» выполнить поставленные задачи.

– «Александрию» от спасительного места отделяет шесть очков. Реально наверстать упущенное?
– Может, поэтому меня и хотели здесь видеть. Надеюсь, что своим опытом мне удастся помочь молодым партнерам по команде. А что касается турнирной таблице, то все возможно. Впереди еще 14 туров. В моей карьере было много случаев, когда после зимнего перерыва команда выступала намного лучше, а кто-то другой наоборот – сбавлял обороты. Весной все может перевернуться с ног на голову.

– С кем знаком из нынешнего состава «Александрии»?
– С Димой Мишневым. Когда я выступал за «Мариуполь» он как раз начал подходить к первой команде.

– Силы и здоровье есть, чтобы вскоре мы увидели того Бутко, какого привыкли видеть в лучшие годы?
– Очень хочется на это надеяться (улыбается). Верю, что партнеры по команде помогут мне как можно быстрее адаптироваться, и мы вместе сделаем то, что от команды требуется.

По теме:
Стало известно, когда Александрия передумала менять главного тренера
Дебютант УПЛ может подписать экс-игрока Вердера, который не подошел ЛНЗ
Черноморец не может договориться о переходе игрока Металлиста 1925
Богдан Бутко сборная Украины по футболу Шахтер Донецк Черноморец Одесса Роман Григорчук Александр Бабич Александрия Кирилл Нестеренко Заря Луганск Евро-2012 Евро-2016 Лех Познань Эрзурумспор Дмитрий Мишнев Украинская Премьер-лига статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Диана Шнайдер. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Теннис | 23 января 2026, 06:49 4
Элина Свитолина – Диана Шнайдер. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Диана Шнайдер. Прогноз и анонс на матч Australian Open

Поединок 1/16 финала мейджора состоится 23 января и начнется ориентировочно в 10:00

Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Футбол | 22 января 2026, 09:49 9
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо

Юрию импонируют Проспер Оба, Владимир Бражко и Филипп Будковский

Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Футбол | 22.01.2026, 09:09
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Футбол | 22.01.2026, 07:48
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Трабзонспор – Касымпаша. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Футбол | 23.01.2026, 07:22
Трабзонспор – Касымпаша. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Трабзонспор – Касымпаша. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
22.01.2026, 09:02 7
Бокс
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
22.01.2026, 12:50 3
Футбол
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
22.01.2026, 06:23
Футбол
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
21.01.2026, 08:06 7
Футбол
В женской сетке Australian Open 2026 произошла первая громкая сенсация
В женской сетке Australian Open 2026 произошла первая громкая сенсация
22.01.2026, 14:59 2
Теннис
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
21.01.2026, 21:15 4
Теннис
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
22.01.2026, 17:07 4
Футбол
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
21.01.2026, 23:01
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем