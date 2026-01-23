Богдан БУТКО: «Весной все может перевернуться с ног на голову»

Вчера, 22 января «Александрия» официально объявила о подписании контракта с опытным Богданом Бутко. За свою карьеру 35-летний защитник поиграл за такие клубы, как «Шахтер», «Волынь», «Ильичевец», «Заря» и «Черноморнец». Есть у него в активе а заграничные командировки, в частности, в польский «Лех» и турецкий «Эрзурумспор». Но наивысшим достижением футболисты была игра за сборную, за которую он провел 33 поединка и был участников двух финальных стадий чемпионата Европы в 2012 и 2016 годах.

Станет ли панацей для «Александрии», которая идет на 15 месте в УПЛ, подписание такого опытного футболиста, мы узнаем только ближе в конце весны. Однако сам Бутко верит, что его новая команда не должна находиться среди аутсайдеров, об этом игрок рассказал в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– Богдан, последние полгода ты был без клуба. Тебя можно поздравить с возвращением в большой футбол?

– Можно и так сказать (улыбается).

– Как оказался в «Александрии»?

– Мне позвонил агент и сказал, что есть такой вариант продолжения карьеры. Я подумал и решил принять этот вызов. Сейчас я уже в Турции начал тренировочную работу с командой. Думаю, если бы еще полгода не поиграл бы, то, наверное, пришлось бы заканчивать с футболом.

– Кто был наиболее заинтересован в твоем переходе?

– Клуб. Но в первую очередь главный тренер. Я разговаривал с Кириллом Нестеренко, поэтому именно этот момент стал определяющим.

– В защите ты универсал. Наставник говорил о какой-то конкретике?

– Пока нет. Хотя действительно, в обороне я могу сыграть на любой позиции.

– Как думаешь, почему так сложилась твоя футбольная судьба, что с середины 2021 года с перерывами у тебя был простой в полтора года?

– После 30-ти устаешь больше психологически, особенно, когда приходится бороться за выживание. Плюс, футболист всегда ищет для себя как можно лучшие условия. Порой и травмы иногда мешают желанием.

Шахтер. Богдан Бутко

– Именно тогда у тебя закончилось соглашение с «Шахтером»?

– В 2021-м я разорвал контракт с «горняками». Однако поиск нового клуба затянулся на год.

– Потом на твоем пути была Заря, где ты провел почти два года, дорос до капитана. Почему пришлось уйти после сезона в 2024 году?

– Действительно, это был хороший период карьеры. Однако продолжения сотрудничества не получилось по причине условий нового соглашения. Меня очень хотел видеть в «Черноморце» Роман Григорчук. Однако, когда я подписал контракт с одесситами команду уже возглавил Александр Бабич.

– В твоей карьере были выступления и за рубежом, в частности в «Лехе», где ты играл в 2020 году, и твоя команда неплохо выступала. Почему там не задержался?

– Трудно сказать. Я вроде и играл там, но, видимо, в «Лехе» не захотели продолжать со мной сотрудничество. Может, я не устраивал. Этот вопрос остался без ответа. Хотя в тот момент поступило предложение из Турции. Поэтому я решил отправиться в «Эрзурумспор».

– Как ты сказал, последним твоим клубом был «Черноморец», который ты покинул по окончании прошлого сезона.

– Команда вылетела из Премьер-лиги и мне дали понять, что мои условия контракта были слишком завешены для Первой лиги. Поэтому мы и разошлись. Потом звала «Кудровка», но и здесь мы не сошлись по условиям соглашения. Я еще немного выжидал, но больше предложений так и поступило.

– Как оценишь свои кондиции, когда не играешь полгода?

– Это для меня не проблема. Здоровье позволяет, поэтому я полон сил и желаний выступать на высоком уровне. Понятно, что это не 20-25 лет, но через упорную работу можно достичь многого.

– В составе сборной Украины ты участвовал на Евро-2012 и Евро-2016. Последний раз выступал за «сине-желтых» в 2019 году. Почему потом словно все оборвалось?

– Сложно сказать. Я искал причины в себе. Возможно, уровень моей игры упал. Часто менял клубы. Это тоже сыграло свою роль. Хотя, конечно, матчи за национальную команду я вспоминаю с теплотой, всегда было приятно надевать футболку главной команды страны.

– Ты выступал за многие клубы, в частности, за «Шахтер». А где тебе было наиболее комфортно?

– Наверное, в «Заре». Но здесь можно по-разному смотреть, клуб, тренировочный процесс, это одно, а коллектив – это другое. Точно могу сказать, что плохо не было нигде. Футболиста, что важно? Играть, и чтобы его команда как можно чаще побеждала.

Александрия. Богдан Бутко (справа)

– Какие цели ставишь перед собой на ближайшее будущее?

– Очень хочется снова выходить на поле и при этом помочь «Александрии» выполнить поставленные задачи.

– «Александрию» от спасительного места отделяет шесть очков. Реально наверстать упущенное?

– Может, поэтому меня и хотели здесь видеть. Надеюсь, что своим опытом мне удастся помочь молодым партнерам по команде. А что касается турнирной таблице, то все возможно. Впереди еще 14 туров. В моей карьере было много случаев, когда после зимнего перерыва команда выступала намного лучше, а кто-то другой наоборот – сбавлял обороты. Весной все может перевернуться с ног на голову.

– С кем знаком из нынешнего состава «Александрии»?

– С Димой Мишневым. Когда я выступал за «Мариуполь» он как раз начал подходить к первой команде.

– Силы и здоровье есть, чтобы вскоре мы увидели того Бутко, какого привыкли видеть в лучшие годы?

– Очень хочется на это надеяться (улыбается). Верю, что партнеры по команде помогут мне как можно быстрее адаптироваться, и мы вместе сделаем то, что от команды требуется.