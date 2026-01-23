Богдан БУТКО: «Весной все может перевернуться с ног на голову»
Бывший защитник сборной Украины верит, что «Александрия» выберется из подвала турнирной таблицы
Вчера, 22 января «Александрия» официально объявила о подписании контракта с опытным Богданом Бутко. За свою карьеру 35-летний защитник поиграл за такие клубы, как «Шахтер», «Волынь», «Ильичевец», «Заря» и «Черноморнец». Есть у него в активе а заграничные командировки, в частности, в польский «Лех» и турецкий «Эрзурумспор». Но наивысшим достижением футболисты была игра за сборную, за которую он провел 33 поединка и был участников двух финальных стадий чемпионата Европы в 2012 и 2016 годах.
Станет ли панацей для «Александрии», которая идет на 15 месте в УПЛ, подписание такого опытного футболиста, мы узнаем только ближе в конце весны. Однако сам Бутко верит, что его новая команда не должна находиться среди аутсайдеров, об этом игрок рассказал в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.
– Богдан, последние полгода ты был без клуба. Тебя можно поздравить с возвращением в большой футбол?
– Можно и так сказать (улыбается).
– Как оказался в «Александрии»?
– Мне позвонил агент и сказал, что есть такой вариант продолжения карьеры. Я подумал и решил принять этот вызов. Сейчас я уже в Турции начал тренировочную работу с командой. Думаю, если бы еще полгода не поиграл бы, то, наверное, пришлось бы заканчивать с футболом.
– Кто был наиболее заинтересован в твоем переходе?
– Клуб. Но в первую очередь главный тренер. Я разговаривал с Кириллом Нестеренко, поэтому именно этот момент стал определяющим.
– В защите ты универсал. Наставник говорил о какой-то конкретике?
– Пока нет. Хотя действительно, в обороне я могу сыграть на любой позиции.
– Как думаешь, почему так сложилась твоя футбольная судьба, что с середины 2021 года с перерывами у тебя был простой в полтора года?
– После 30-ти устаешь больше психологически, особенно, когда приходится бороться за выживание. Плюс, футболист всегда ищет для себя как можно лучшие условия. Порой и травмы иногда мешают желанием.
– Именно тогда у тебя закончилось соглашение с «Шахтером»?
– В 2021-м я разорвал контракт с «горняками». Однако поиск нового клуба затянулся на год.
– Потом на твоем пути была Заря, где ты провел почти два года, дорос до капитана. Почему пришлось уйти после сезона в 2024 году?
– Действительно, это был хороший период карьеры. Однако продолжения сотрудничества не получилось по причине условий нового соглашения. Меня очень хотел видеть в «Черноморце» Роман Григорчук. Однако, когда я подписал контракт с одесситами команду уже возглавил Александр Бабич.
– В твоей карьере были выступления и за рубежом, в частности в «Лехе», где ты играл в 2020 году, и твоя команда неплохо выступала. Почему там не задержался?
– Трудно сказать. Я вроде и играл там, но, видимо, в «Лехе» не захотели продолжать со мной сотрудничество. Может, я не устраивал. Этот вопрос остался без ответа. Хотя в тот момент поступило предложение из Турции. Поэтому я решил отправиться в «Эрзурумспор».
– Как ты сказал, последним твоим клубом был «Черноморец», который ты покинул по окончании прошлого сезона.
– Команда вылетела из Премьер-лиги и мне дали понять, что мои условия контракта были слишком завешены для Первой лиги. Поэтому мы и разошлись. Потом звала «Кудровка», но и здесь мы не сошлись по условиям соглашения. Я еще немного выжидал, но больше предложений так и поступило.
– Как оценишь свои кондиции, когда не играешь полгода?
– Это для меня не проблема. Здоровье позволяет, поэтому я полон сил и желаний выступать на высоком уровне. Понятно, что это не 20-25 лет, но через упорную работу можно достичь многого.
– В составе сборной Украины ты участвовал на Евро-2012 и Евро-2016. Последний раз выступал за «сине-желтых» в 2019 году. Почему потом словно все оборвалось?
– Сложно сказать. Я искал причины в себе. Возможно, уровень моей игры упал. Часто менял клубы. Это тоже сыграло свою роль. Хотя, конечно, матчи за национальную команду я вспоминаю с теплотой, всегда было приятно надевать футболку главной команды страны.
– Ты выступал за многие клубы, в частности, за «Шахтер». А где тебе было наиболее комфортно?
– Наверное, в «Заре». Но здесь можно по-разному смотреть, клуб, тренировочный процесс, это одно, а коллектив – это другое. Точно могу сказать, что плохо не было нигде. Футболиста, что важно? Играть, и чтобы его команда как можно чаще побеждала.
– Какие цели ставишь перед собой на ближайшее будущее?
– Очень хочется снова выходить на поле и при этом помочь «Александрии» выполнить поставленные задачи.
– «Александрию» от спасительного места отделяет шесть очков. Реально наверстать упущенное?
– Может, поэтому меня и хотели здесь видеть. Надеюсь, что своим опытом мне удастся помочь молодым партнерам по команде. А что касается турнирной таблице, то все возможно. Впереди еще 14 туров. В моей карьере было много случаев, когда после зимнего перерыва команда выступала намного лучше, а кто-то другой наоборот – сбавлял обороты. Весной все может перевернуться с ног на голову.
– С кем знаком из нынешнего состава «Александрии»?
– С Димой Мишневым. Когда я выступал за «Мариуполь» он как раз начал подходить к первой команде.
– Силы и здоровье есть, чтобы вскоре мы увидели того Бутко, какого привыкли видеть в лучшие годы?
– Очень хочется на это надеяться (улыбается). Верю, что партнеры по команде помогут мне как можно быстрее адаптироваться, и мы вместе сделаем то, что от команды требуется.
