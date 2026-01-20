Николай МАТВИЕНКО: «Выступление сборной в отборе ЧМ оцениваю на тройку»

Сейчас у «Шахтера» набирает обороты тренировочный збор, который проходит в Турции. Несмотря на плотный рабочий график, капитан команды Николай Матвиенко нашел время, чтобы дать эксклюзивное интервью сайту Sport.ua.

В этой беседе читатели узнают, кто будет главным конкурентом «Шахтера» в борьбе за золотые медали чемпионата, какие ключевые слова Арда Туран говорит своим подопечным, насколько далеко «горняки» могут пройти в Лиге конференций и, конечно же, какие шансы у сборной Украины попасть на чемпионат мира.

– Николай, как оценишь выступление своей команды в первой части сезона?

– Если коротко, то могло быть и лучше (улыбается). Смотря, с какой стороны смотреть. Сейчас мы делим первое место вместе с ЛНЗ. Вышли в плей-офф Лиги конференций. Но с другой стороны, потеряли несколько драгоценных очков в УПЛ и вылетели из Кубка Украины. Цели «Шахтера» гораздо выше.

– Вашу команду перед началом сезона возглавил Арда Туран. Много знал о нем, как о футболисте?

– Конечно, знал. Это легенда европейского футбола. Достаточно сказать, что он выступал за такие команды, как «Галатасарай», «Атлетико», «Барселона». В его активе 100 матчей за сборную Турции. Это солидный показатель. Более того, я знал Арду как тренера, поскольку до перехода в «Шахтер» он возглавлял «Эюпспор», за который выступает Тарас Степаненко. Он много рассказывал о Туране. Могу точно сказать, что это классный тренер и не менее классный человек.

Шахтер. Арда Туран

– Во время матчей Арда Туран всегда эмоционален...

– Потому что наставник полностью в игре. Он всегда говорит по существу, он авторитет для нас и всегда поддерживает своих футболистов. Даже вне футбольного поля. Мне не раз приходилось общаться с наставником. Мистер всегда говорит, что если есть проблемы, он всегда готов помочь.

– Какие ключевые слова тренер говорит своим футболистам?

– Бразильская техника это хорошо, но он всегда акцентирует внимание на том, что хочет видеть агрессивный футбол, где его команда бьется, где каждый друг за друга.

– Кто-то из помощников главного тренера работает с защитниками?

– Конкретно такого нет. Но у них, наверное, есть свои коммуникации, кто за кого больше отвечает. Впрочем, у нас очень редко бывает так, чтобы защитники работали отдельно.

– Сейчас требования к игрокам значительно отличаются от тех, которые были, например, при Марино Пушиче?

– Конечно, есть некоторые детали, но в современном футболе мало что можно придумать нового. У «Шахтера» есть своя философия, которой мы всегда стараемся придерживаться. Да, каждый тренер пытается внести что-то свое, но стратегия не меняется.

– Как иностранные тренеры и футболисты приспосабливаются к нашим реалиям, когда в Украине идет война?

– Наверное, как обычные люди они переживают, когда идут обстрелы, но приезжая сюда, они же понимают, что здесь происходит. Это их сознательный выбор. И при этом они молодцы, настоящие профессионалы.

ЛНЗ. Шахтер – ЛНЗ

– Для тебя странно, что ЛНЗ сумел составить «Шахтеру» такую серьезную конкуренцию?

– Если честно, то мало кто ожидал увидеть черкасскую команду на вершине турнирной таблицы. Но ЛНЗ молодцы, они показали свой потенциал, хорошо подготовлены физически. Поэтому весной будет интересно.

– Исторически сложилось, что у «Шахтера» главный конкурент – «Динамо». Стало легче, когда киевляне начали оступаться?

– Конечно, нам будет легче, когда конкуренты будут терять очки, это факт. Однако сейчас наш чемпионат немного выровнялся, поэтому на сегодняшний день не только «Динамо» является конкурентом «Шахтера». Каждая игра по-своему сложна. «Полесье», «Колос», «Кривбасс», «Карпаты», у всех соперников свои планы. Нам точно не было легко в первой части сезона.

– Отрыв от «Динамо» в девять очков – это солидный гандикап перед киевлянами?

– Да, это неплохой отрыв, но «Динамо» есть «Динамо». Это большой клуб. Они всегда ставят такие же задачи, как и «Шахтер» – побеждать в каждом матче и в каждом турнире. Не сомневаюсь, что во второй части чемпионата динамовцы будут сражаться до конца. Мы ни в коем случае не сбрасываем со счетов этого соперника.

– И все же, кто после зимнего перерыва будет главным конкурентом «Шахтера» в борьбе за золотые медали чемпионата?

– Главный наш конкурент – это каждый следующий соперник. Победа над ЛНЗ ничего не будет стоить, если потом проиграть, например, «Полтаве». Цель «Шахтера» – побеждать в каждом туре. Тогда мы гарантированно будем чемпионами.

– Кстати, матч против ЛНЗ, в котором «Шахтер» уступил со счетом 1:4, был худшим в исполнении «горняков»?

– Да. И я бы отметил еще поединок группового раунда Лиги конференций против «Легии».

– Действительно, игра с поляками не должна была закончиться поражением «Шахтера».

– У каждой команды в течение сезона бывают моменты подъема и спада в игре, прежде всего в психологическом и физическом плане. Вот именно этот период и совпал на наши матчи против ЛНЗ и «Легии». Черкасская команда победила нас по заслугам. Здесь больше добавить нечего. Моя субъективная точка зрения, что мы тогда были бессильны. Возможно, из-за того, что мы рано начали сезон, и где-то накопилась усталость.

Шахтер. Николай Матвиенко в матче с Бешикташем

– А от какого поединка ты получил удовольствие от игры «Шахтера»?

– Это два матча против «Бешикташа» в квалификации Лиги Европы. И здесь были свои факторы. Мы хорошо подготовились на сборах, чемпионат еще не стартовал, не нужно было много ездить на автобусе, что тоже является серьезным фактором в подготовке к поединкам.

– Практически все специалисты заявляют в один голос, что «Шахтер» еще в поиске своей лучшей игры, так как команду возглавил новый тренер. Как считаешь, на сколько процентов своей силы сейчас выглядят «горняки»?

– Количество процентов я не назову, но точно могу сказать, что потенциал есть. У нас много молодых футболистов, особенно бразильцев атакующего плана. Поэтому за счет правильного роста, они могут еще прибавлять и прибавлять.

– Что скажешь о текущей еврокубковой кампании «Шахтера»? После матчей с тем же «Бешикташем» все были уверены, что групповой раунд Лиги Европы от донетчан никуда не денется.

– Считаю, что в третьем квалификационном раунде, в противостоянии с «Панатинаикосом» нам немного не повезло. Это касается реализации голевых моментов. К тому же некоторые наши основные исполнители выбыли из-за травм. Одно на другое наложилось, отсюда и получился такой результат, который решился в футбольной лотерее.

– Ты сказал о травмах. Одним из тех, кто оказался в лазарете, был Алиссон. Ты поддерживаешь мнение, что этот бразильский крайний полузащитник на старте сезона был лучшим в составе «горняков»?

– Действительно, мне очень понравилось, как он начал сезон. Ведь «Шахтер» не просто так покупает футболистов. Изучаются данные игрока, и тогда делается вывод, насколько тот или иной исполнитель будет полезен команде. В случае с Алиссоном все сошлось. Просто каждому футболисту нужно свое время для полной адаптации в новом коллективе.

– Сейчас от «Шахтера» ждут чуть ли не максимального результата в Лиге конференций. Это возможно?

– Мы верим в это. Зачем тогда выходить на поле. Также верим и сделаем все возможное, чтобы завоевать золотые медали чемпионата. В еврокубках все нужно делать постепенно и поэтапно идти к своей цели, а это как минимум выход в финал турнира.

– В 1/8-й у «Шахтера» четыре потенциальных соперника – «КуПС», «Шкендия», «Лех» и «Самсунспор». С кем не хотел бы встретиться на своем пути?

– Трудно сказать. Наверное, с польским «Лехом». Они неплохо выглядели на групповом этапе Лиги конференций, и в чемпионате команда идет среди лидеров, несмотря на восьмую позицию. Там плотность серьезная. Хотя я уверен, что каждый из будущих соперников представляет опасность. Нужно очень тщательно подготовиться к матчам 1/8-й, поскольку в поединках на вылет любой промах может стать фатальным.

УАФ. Сборная Украины перед выездным поединком с Азербайджаном

– Не могу, конечно, не спросить тебя, как капитана, о сборной Украины, которая вышла в плей-офф ЧМ-2026. Что скажешь о будущем сопернике «сине-желтых» – сборной Швеции?

– На мой взгляд, это самая сильная команда, которая могла нам достаться. Все акцентируют внимание на том, в каком состоянии находятся шведы на данный момент. Но ведь наша встреча состоится через два месяца. Все может измениться. У Швеции очень сильный состав, а многие ее футболисты представляют элитные европейские клубы. Они, как и мы, ставят цель пробиться на чемпионат мира, поэтому нас ждет очень сложное противостояние.

Для меня ни о чем не говорит тот факт, что шведы неудачно выступили в отборочном турнире. В одной игре выложиться на полную может любая команда, даже аутсайдер, а Швеция принадлежит к сильным европейским командам, это однозначно. Для сборной Украины это будет матч жизни, как и все предыдущие поединки. Ведь мы понимаем, что в стране идет война и каждая победа, пусть и на спортивном фронте, приносит радость украинцам в такое нелегкое время.

– Однако по ходу отборочного турнира сборная Украины получила немалую порцию критики?

– Это дело специалистов и журналистов. Но я могу одно сказать: выходя на поле, мы никогда не отбываем номер. Бессмысленно говорить, что мы ходим по футбольному полю или не хотим победить.

– Выездной матч с Азербайджаном сложно занести в актив нашей команде.

– Со стороны может показаться, что у нас не было желания выиграть. Когда команда выходит на поле, задача не просто взять и перебегать кого-то. Соперник изучается, есть стратегия на матч. Но когда оппонент закрывается, просто некуда бежать. Мы пытались быстро переводить мяч, искали щели, куда можно было отдать передачу, поскольку опять же азербайджанцы защищались всей командой. Не в качестве оправдания скажу, что качество поля в Баку не позволяло нам быстро катать мяч, поэтому и выглядело так, будто мы делали все медленно. Соперник именно на этом и сыграл. Мы очень хотели победить. Такое в футболе не часто, но бывает. Да, мы забили, но никогда нельзя забывать, что и соперник пытается сыграть на своих лучших качествах. Они терпели всю игру, а потом еще смогли и отличиться в одной из редких своих контратак.

Могу также привести пример игры «Шахтера» против швейцарского «Серветта» в квалификации Лиги конференций. У нас был план на игру, но пошел такой дождь, что ничего не было видно, мяч просто не катился, и вся стратегия рухнула, приходилось что-то придумывать на ходу. Хорошо, что удалось забить победный мяч в дополнительное время и не доводить дело снова до серии 11-метровых.

– По пятибалльной системе, насколько оценишь выступление сборной Украины в отборочном турнире?

– Думаю, на тройку. Было бы четыре, если бы выиграли у Азербайджана, а пять – это победа в группе (улыбается).

– Ты был участником двух чемпионатов Европы. Не пора ли поехать на чемпионат мира?

– Очень хочется воплотить в жизнь одно из своих футбольных желаний. Дай Бог, чтобы все сложилось.

– В своей карьере ты выигрывал немало трофеев. Есть ли еще такая вершина, о которой ты мечтаешь?

– Как раз сыграть на чемпионате мира, одна из них.