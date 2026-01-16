Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
Украина. Премьер лига
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола

Авторитетный отечественный тренер верит в юного нападающего «Динамо»

Динамо. Матвей Пономаренко

У «Динамо» в осенней части сезона одной из самых главных проблем была атакующая линия. В начале сентября после ухода в «Жирону» Владислава Ваната у «бело-синих» остро встала проблема отсутствия классных форвардов. Попытки тренерского штаба компенсировать эту позицию в лице Андрея Ярмоленко ни к чему не провели, а игра Эдуардо Герреро, не говоря уже о Владиславе Бленуце, не выдерживали никакой критики.

В последнее время все чаще к основе начали подключать молодого Матвея Пономаренко, который регулярно отличался забитыми мячами за «Динамо» U-19, а в последних официальных матчах и за основу забил три мяча. Именно в этом нападающем авторитетный в прошлом наставник Йожеф Сабо видит будущую звезду «Динамо» и всего украинского футбола. Об этом специалист сказал эксклюзивно для сайта Sport.ua.

– Еще два года назад я говорил, что Пономаренко должен вырасти в сильного нападающего, – сказал Сабо. – У Матвея есть все: скорость, физические данные, удар с левой ноги, умение правильно выбрать позицию в штрафной площади соперника. И важно, что он забивной. Пока, правда, на юношеском уровне, но и за основной состав форвард уже забивает.

А критиковать я его начал потому, что, когда Матвея перевели в первую команду он начал показывать себя для трибун, что не раз вредило командным действиям.

Может, ему кто-то подсказал, может, родители повлияли, но, надеюсь, что это время прошло. Поэтому я по-прежнему верю, что Пономаренко может вырасти в классного нападающего, стать звездой «Динамо» и всего украинского футбола. Посмотрим, что будет дальше, Матвею важно не сбавлять выбранный темп.

Йожеф Сабо Украинская Премьер-лига Матвей Пономаренко Динамо Киев эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
Классный игрок , действительно 
Мощный, настырный 👏👏
Ответить
0
DK2025
Первый раз согласен с ежиком
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Falko
"Спроби тренерського штабу компенсувати цю позицію в особі Андрія Ярмоленка ні до чого не привели".
Дещо сумнівне твердження. Цікаво, Сергій Дем'янчук сам придумав чи хтось підказав?
Після того як Ярмола перевели в центр нападу, він забив:
а) Кривбасу,
б) пародії(с) Шахти в Кубку,
в) Зрінські в ЛК й
г) залакірував Вересу, на 10' замінивши як раз Мотю (той теж раніше забив).
Тепер це називається "ні до чого не привели"?
.
P.S. А Йожик, як на його поважний вік, навчився швидко перевзуватися.
Ответить
-1
