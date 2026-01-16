Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 января 2026, 10:30 | Обновлено 16 января 2026, 10:50
Все игроки сборной Украины. Сабо назвал лучших украинских футболистов

Известный отечественный тренер выбрал тройку лучших игроков нынешнего сезона

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо эксклюзивно для сайта Meta.ua назвал свою версию тройки лучших украинских футболистов текущего сезона.

– На первом месте, и он практически вне конкуренции, Илья Забарный, – сказал Сабо. – Сколько я его помню, у него еще не было регресса в игре. Да, у защитника были невыразительные поединки, но это были единичные случаи. А ведь ему только 23 года. Контракт с «Пари Сен-Жермен» говорит о том, что этот футболист на данный момент, является одним из лучших в Европе. И не стоит забывать, что в таком возрасте он провел уже 55 матчей в составе сборной Украины.

Второе место я отдам Руслану Малиновскому, который после перенесенной травмы, будто обрел вторую молодость. У этого парня светлая голова, отдать ювелирный пас для полузащитника не составляет труда. Во многом благодаря результативной игре Малиновского сборная Украины сумела пробиться в плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026.

И третьим будет левый защитник «Эвертона» Виталий Миколенко. Он стабильный игрок основного состава своей команды. А какие бы позиции не занимала команда, английская лига все-таки самая сильная по своему уровню в Европе. А в национальной команде, это незаменимый футболист.

Йожеф Сабо сборная Украины по футболу Илья Забарный ПСЖ Руслан Малиновский Виталий Миколенко Эвертон ЧМ-2026 по футболу
Сергей Демьянчук Источник: Meta.ua
SHN
Ванат уже норм вписался.
Ярмолюк в топах АПЛ по отборам и контролю.
А Забавный и Миколенко как раз чаще стали допускать результативные ошибки
ArchiArchi
Ярмолюк самий стабільно прогресуючий наш гравець прямо зараз.
TradyT
У Сабо дах протік??? Який Забарний? Він повний нуль в цьому сезоні. Найкращі це Циганков, Ярмолюк і Миколенко
