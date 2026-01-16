Все игроки сборной Украины. Сабо назвал лучших украинских футболистов
Известный отечественный тренер выбрал тройку лучших игроков нынешнего сезона
Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо эксклюзивно для сайта Meta.ua назвал свою версию тройки лучших украинских футболистов текущего сезона.
– На первом месте, и он практически вне конкуренции, Илья Забарный, – сказал Сабо. – Сколько я его помню, у него еще не было регресса в игре. Да, у защитника были невыразительные поединки, но это были единичные случаи. А ведь ему только 23 года. Контракт с «Пари Сен-Жермен» говорит о том, что этот футболист на данный момент, является одним из лучших в Европе. И не стоит забывать, что в таком возрасте он провел уже 55 матчей в составе сборной Украины.
Второе место я отдам Руслану Малиновскому, который после перенесенной травмы, будто обрел вторую молодость. У этого парня светлая голова, отдать ювелирный пас для полузащитника не составляет труда. Во многом благодаря результативной игре Малиновского сборная Украины сумела пробиться в плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026.
И третьим будет левый защитник «Эвертона» Виталий Миколенко. Он стабильный игрок основного состава своей команды. А какие бы позиции не занимала команда, английская лига все-таки самая сильная по своему уровню в Европе. А в национальной команде, это незаменимый футболист.
