Все игроки сборной Украины. Сабо назвал лучших украинских футболистов

Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо эксклюзивно для сайта Meta.ua назвал свою версию тройки лучших украинских футболистов текущего сезона.

– На первом месте, и он практически вне конкуренции, Илья Забарный, – сказал Сабо. – Сколько я его помню, у него еще не было регресса в игре. Да, у защитника были невыразительные поединки, но это были единичные случаи. А ведь ему только 23 года. Контракт с «Пари Сен-Жермен» говорит о том, что этот футболист на данный момент, является одним из лучших в Европе. И не стоит забывать, что в таком возрасте он провел уже 55 матчей в составе сборной Украины.

Второе место я отдам Руслану Малиновскому, который после перенесенной травмы, будто обрел вторую молодость. У этого парня светлая голова, отдать ювелирный пас для полузащитника не составляет труда. Во многом благодаря результативной игре Малиновского сборная Украины сумела пробиться в плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026.

И третьим будет левый защитник «Эвертона» Виталий Миколенко. Он стабильный игрок основного состава своей команды. А какие бы позиции не занимала команда, английская лига все-таки самая сильная по своему уровню в Европе. А в национальной команде, это незаменимый футболист.