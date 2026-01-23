Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Унаи Эмери имеет наибольшее количество побед в турнирах УЕФА с 2020 года
Лига Европы
Унаи Эмери имеет наибольшее количество побед в турнирах УЕФА с 2020 года

Испанский тренер по этому показателю опередил Гвардиолу и Анчелотти

Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери провел 100-й матч в Лиге Европы в качестве главного тренера.

Это произошло в выездном поединке 7-го тура, в котором его подопечные противостояли турецкому Фенербахче.

100 матчей Унаи Эмери в Лиге Европы:

  • 39 – Севилья
  • 20 – Валенсия
  • 20 – Арсенал
  • 15 – Вильярреал
  • 6 – Астон Вилла

Унаи Эмери, начиная с 2020 года, одержал наибольшее количество побед в турнирах УЕФА среди всех тренеров.

Тренеры с наибольшим количеством побед в турнирах УЕФА, начиная с 2020 года

  • 42 – Унаи Эмери (Испания)
  • 41 – Пеп Гвардиола (Испания)
  • 36 – Карло Анчелотти (Италия)
  • 35 – Микель Артета (Испания)
  • 32 – Жозе Моуринью (Португалия)
  • 28 – Юрген Клопп (Германия)
  • 28 – Арне Слот (Нидерланды)
  • 27 – Паулу Фонсека (Португалия)
  • 27 – Симоне Индзаги (Италия)
  • 25 – Джан Пьеро Гасперини (Италия)

Также в активе испанца после победы в Стамбуле есть лучший показатель среднего количества набранных очков за матч в турнирах УЕФА за данный период (2,18).

Тренеры с наибольшим средним количеством набранных очков в турнирах УЕФА, начиная с 2020 года

  • 2,18 – Унаи Эмери (Испания)
  • 2,17 – Карло Анчелотти (Италия)
  • 2,17 – Дэвид Мойес (Шотландия)
  • 2,16 – Ханси Флик (Германия)
  • 2,15 – Паулу Фонсека (Португалия)
  • 2,13 – Микель Артета (Испания)
  • 2,12 – Юрген Клопп (Германия)
  • 2,08 – Пеп Гвардиола (Испания)
  • 1,97 – Томас Тухель (Германия)
  • 1,85 – Хаби Алонсо (Испания)
Унаи Эмери Лига Европы Лига чемпионов Лига конференций статистика Астон Вилла Фенербахче
Даниил Кирияка
