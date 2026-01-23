Унаи Эмери имеет наибольшее количество побед в турнирах УЕФА с 2020 года
Испанский тренер по этому показателю опередил Гвардиолу и Анчелотти
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери провел 100-й матч в Лиге Европы в качестве главного тренера.
Это произошло в выездном поединке 7-го тура, в котором его подопечные противостояли турецкому Фенербахче.
100 матчей Унаи Эмери в Лиге Европы:
- 39 – Севилья
- 20 – Валенсия
- 20 – Арсенал
- 15 – Вильярреал
- 6 – Астон Вилла
Унаи Эмери, начиная с 2020 года, одержал наибольшее количество побед в турнирах УЕФА среди всех тренеров.
Тренеры с наибольшим количеством побед в турнирах УЕФА, начиная с 2020 года
- 42 – Унаи Эмери (Испания)
- 41 – Пеп Гвардиола (Испания)
- 36 – Карло Анчелотти (Италия)
- 35 – Микель Артета (Испания)
- 32 – Жозе Моуринью (Португалия)
- 28 – Юрген Клопп (Германия)
- 28 – Арне Слот (Нидерланды)
- 27 – Паулу Фонсека (Португалия)
- 27 – Симоне Индзаги (Италия)
- 25 – Джан Пьеро Гасперини (Италия)
Также в активе испанца после победы в Стамбуле есть лучший показатель среднего количества набранных очков за матч в турнирах УЕФА за данный период (2,18).
Тренеры с наибольшим средним количеством набранных очков в турнирах УЕФА, начиная с 2020 года
- 2,18 – Унаи Эмери (Испания)
- 2,17 – Карло Анчелотти (Италия)
- 2,17 – Дэвид Мойес (Шотландия)
- 2,16 – Ханси Флик (Германия)
- 2,15 – Паулу Фонсека (Португалия)
- 2,13 – Микель Артета (Испания)
- 2,12 – Юрген Клопп (Германия)
- 2,08 – Пеп Гвардиола (Испания)
- 1,97 – Томас Тухель (Германия)
- 1,85 – Хаби Алонсо (Испания)
4️⃣-time Europa League winner Unai Emery has now managed his 100th game in the competition. 💪 No other manager has won it more than the Spaniard! 🥇 pic.twitter.com/D4gCSLsDPl— Flashscore.com (@Flashscorecom) January 22, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
До завоевания второго в карьере Кубка императора украинцу осталось сделать два шага
Zuffa Boxing может организовать поединок между Усиком и Опетаей