Металлист 1925 близок к подписанию украинского голкипера

Украина. Премьер лига
23 января 2026, 20:03 | Обновлено 23 января 2026, 20:04
Георгий Ермаков может продолжить карьеру в харьковском клубе

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Ермаков

Украинский вратарь «Маккаби» Хайфа Георгий Ермаков может продолжить карьеру в «Металлисте 1925». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, предложение клуба Украинской Премьер-лиги по вратарю полностью удовлетворяет клуб из Израиля. Теперь все зависит только от решения 23-летнего футболиста.

В текущем сезоне Георгий Ермаков провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, 11 из которых стали сухими, пропустил 18 мячей. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что вингер «Карпат» попал на радар «Металлиста 1925».

