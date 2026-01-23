Полгода без футбола. Экс-защитник сборной Украины раскрыл подробности

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua бывший защитник сборной Украины Богдан Бутко рассказал, почему после «Черноморца» оказался вне футбола на целых шесть месяцев.

– Команда вылетела из Премьер-лиги и мне дали понять, что мои условия контракта были слишком завешены для Первой лиги, – сказал Бутко. – Поэтому мы и разошлись. Потом звала «Кудровка», но и здесь мы не сошлись по условиям соглашения. Я еще немного выжидал, но больше предложений так и поступило.

После 30-ти устаешь больше психологически, особенно, когда приходится бороться за выживание. Плюс, футболист всегда ищет для себя как можно лучшие условия. Порой и травмы иногда мешают желанием.

Напомним, что вчера, 22 января Богдан Бутко, у которого в активе 33 матча за сборную Украины, подписал полугодичное соглашение с «Александрией».