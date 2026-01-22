Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины присоединился к Александрии
Украина. Премьер лига
Серебряный призер Премьер-лиги объявил о трансфере 35-летнего защитника Богдана Бутко

ФК Александрия. Богдан Бутко (справа)

Бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Богдан Бутко определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

О трансфере опытного 35-летнего официально объявил серебряный призер Премьер-лиги 2024/25 – «Александрия». Видео с представлением игрока было опубликовано в социальных сетях.

Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года с опцией продления еще на один сезон.

Богдан является воспитанником академии донецкого «Шахтера». На протяжении своей карьеры он защищал цвета таких клубов, как «Шахтер», «Волынь» (Луцк), «Ильичевец» (Мариуполь), «Заря» (Луганск) и «Черноморец» (Одесса).

Также имеет значительный опыт выступлений в Польше («Лех«) и Турции («Эрзурумспор»). Был игроком молодежных сборных: U-16, U-17, U-18, U-19 и U-21.

В составе национальной сборной Украины провел 33 матча, был участником чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.

Последним клубом футболиста был одесский «Черноморец», где он играл с июля 2024 по июль 2025-го. За «моряков» защитник провел 25 игр (один гол, два ассиста).

Александрия Шахтер Донецк Богдан Бутко трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: ФК Александрия
