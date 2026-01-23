Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
23 января 2026, 20:29 | Обновлено 23 января 2026, 20:31
Выйдет ли Забарный? Обнародованы стартовые составы на матч Осер – ПСЖ

Поединок 19-го тура Лиги 1 стартует в 21:00 по киевскому времени

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Осером».

Поединок 19-го тура чемпионата Франции примет стадион «Аббе-Дешам» в Осере. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

«ПСЖ» после 18 туров чемпионата Франции располагается на втором месте турнирной таблицы, имея в своем активе 42 балла. «Осер» же имеет 12 пунктов и занимает 17-е место.

Стартовые составы на матч Осер – ПСЖ:

Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Осер стартовые составы Илья Забарный
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
