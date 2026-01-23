Выйдет ли Забарный? Обнародованы стартовые составы на матч Осер – ПСЖ

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Осером».

Поединок 19-го тура чемпионата Франции примет стадион «Аббе-Дешам» в Осере. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

«ПСЖ» после 18 туров чемпионата Франции располагается на втором месте турнирной таблицы, имея в своем активе 42 балла. «Осер» же имеет 12 пунктов и занимает 17-е место.

Стартовые составы на матч Осер – ПСЖ: