Франция23 января 2026, 20:29 | Обновлено 23 января 2026, 20:31
Выйдет ли Забарный? Обнародованы стартовые составы на матч Осер – ПСЖ
Поединок 19-го тура Лиги 1 стартует в 21:00 по киевскому времени
Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Осером».
Поединок 19-го тура чемпионата Франции примет стадион «Аббе-Дешам» в Осере. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«ПСЖ» после 18 туров чемпионата Франции располагается на втором месте турнирной таблицы, имея в своем активе 42 балла. «Осер» же имеет 12 пунктов и занимает 17-е место.
Стартовые составы на матч Осер – ПСЖ:
