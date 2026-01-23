Франция23 января 2026, 21:03 |
195
0
Осер – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 19-го тура Лиги 1
23 января 2026, 21:03 |
195
0
23 января в рамках 19-го тура лиги 1 встретились «Осер» и «ПСЖ».
Матч чемпионата Франции принимает «Аббе-Дешам» в Осере. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
В стартовом составе гостей выйдет украинский защитник Илья Забарный.
Чемпионат Франции. 19-й тур
Осер – ПСЖ – 0:0 (обновляется)
Гол:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 января 2026, 19:42 0
Богдан Бутко подписал контракт с «Александрией» после полугодового простоя в карьере
Футбол | 23 января 2026, 10:04 2
Футболист пошутил о Кендзереке
Футбол | 23.01.2026, 15:13
Футбол | 23.01.2026, 17:59
Футбол | 23.01.2026, 09:11
Комментарии 0
Популярные новости
22.01.2026, 07:48 12
23.01.2026, 08:11 85
22.01.2026, 20:41 6
22.01.2026, 09:49 9
22.01.2026, 17:07 7
Бокс
22.01.2026, 09:02 7
23.01.2026, 04:55