Осер – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

23 января в рамках 19-го тура лиги 1 встретились «Осер» и «ПСЖ».

Матч чемпионата Франции принимает «Аббе-Дешам» в Осере. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В стартовом составе гостей выйдет украинский защитник Илья Забарный.

Чемпионат Франции. 19-й тур

Осер – ПСЖ – 0:0 (обновляется)

Гол: