Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Осер – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Франция
23 января 2026, 21:03 |
195
0

Осер – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 19-го тура Лиги 1

Осер – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

23 января в рамках 19-го тура лиги 1 встретились «Осер» и «ПСЖ».

Матч чемпионата Франции принимает «Аббе-Дешам» в Осере. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В стартовом составе гостей выйдет украинский защитник Илья Забарный.

Чемпионат Франции. 19-й тур

Осер – ПСЖ – 0:0 (обновляется)

Гол:


Выйдет ли Забарный? Обнародованы стартовые составы на матч Осер – ПСЖ
Осер – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
ФОТО. МЮ опустился на исторический минимум в рейтинге Money League
Осер Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
