Экс-тренер Медведева отреагировал на слова Олейниковой, поддержав Украину

Жиль Сервара в своем Instagram опубликовал пост после интервью Александры

Getty Images/Global Images Ukraine. Жиль Сервара

45-летний французский тренер Жиль Сервара, который с 2017 по 2025 год работал с российским теннисистом Даниилом Медведевым, опубликовал в своем Instagram пост с реакцией на интервью Александры Олейниковой для L'Equipe:

«Александра, я не могу и не хочу оставаться равнодушным к твоей жизни или к жизни многих других людей, которые находятся в такой же или похожей ситуации (и не только из-за войны...)

Это может произойти с кем угодно на этой планете – рано или поздно. Мое уважение и восхищение мужеством вашего сопротивления», – написал Жиль.

Олейникова в интервью L'Equipe назвала Арину Соболенко, Диану Шнайдер и Даниила Медведева опасными игроками в Туре, поскольку они поддерживают своих диктаторов – владимира путина и александра лукошенко. Это вызвало определенную реакцию: Соболенко, Шнайдер и Медведеву пришлось отвечать на соответствующие вопросы на пресс-конференциях после матчей на Australian Open 2026.

Жиль Сервара сейчас работает с представителем Грузии Николозом Басилашвили.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
