Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Фулхэм
24.01.2026 17:00 - : -
Брайтон
Прогноз
Англия
23 января 2026, 23:14 | Обновлено 23 января 2026, 23:19
Фулхэм – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 24 января в 17:00 по Киеву

ФК Фулхэм

В субботу, 24 января, состоится поединок 23-го тура чемпионата Англии между «Фулхэмом» и «Брайтоном». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Фулхэм

Довольно неплохие результаты демонстрируют дачники в текущем сезоне, несмотря на неуверенное начало сезона. После 22 туров Премьер-лиги на балансе команды есть 31 зачетная точка, что сейчас позволяет ей занимать 11-ю строчку турнирной таблицы. И от 15-го, и от 5-го места команду отделяет 4 очка.

В Кубке Англии «Фулхэм» победил «Мидлсбро» и квалифицировался в 1/16 финала, где сыграет против «Сток Сити».

Брайтон

Коллектив также проводит неплохой сезон, хотя в последних играх он демонстрирует не самые лучшие результаты. Тем не менее, за 22 тура Премьер-лиги «чайки» набрали 30 очков, благодаря которым занимают 12 место турнирной таблицы. Как и в случае с «Фулхэмом», расстояние от конкурентов пока минимальное.

В Кубке Англии команда выбила «МЮ» и прошла в 1/16 финала, где будет противостоять «Ливерпулю».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «Фулхэм». На счету команды 2 победы, столько же матчей завершилось вничью, а еще в 1 игре победил «Брайтон».

Интересные факты

  • «Брайтон» победил лишь в 1/9 предыдущих матчей Премьер-лиги.
  • «Фулхэм» не проигрывает дома уже 4 игры подряд.
  • «Фулхэм» пропускал в каждом из 5 предыдущих матчей, «Брайтон» за последние 6 поединков сохранил ворота сухими только раз.

Прогноз

Каждая команда стабильно забивает и пропускает значительное количество голов. Поэтому я поставлю на то, что обе команды забьют (коэффициент 1.62 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Фулхэм
24 января 2026 -
17:00
Брайтон
Обе забьют 1.62 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
