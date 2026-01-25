Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Фулхэм
24.01.2026 17:00 – FT 2 : 1
Брайтон
Англия
25 января 2026, 01:58
Фулхэм – Брайтон – 2:1. Камбэк за 20 минут. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 23-го тура АПЛ

25 января 2026, 01:58
Фулхэм – Брайтон – 2:1. Камбэк за 20 минут. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 24 января, состоялся матч «Фулхэма» и «Брайтона» в 23-м туре Английской Премьер-лиги.

Команды встретились в Лондоне на «Крейвен Коттедж».

Гости из Брайтона первыми вышли вперёд и удерживали минимальное преимущество почти до последних 20 минут.

«Фулхэм» сначала сравнял счет, а в добавленное время вырвал победу – 2:1.

Английская Премьер-лига. 23-й тур, 24 января

«Фулхэм» – «Брайтон» – 2:1

Голы: Чуквуэзе, 72, Уилсон, 90+2 – Айяри, 28

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Фулхэм).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Чуквуезе (Фулхэм), асcист Йоахим Андерсен.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Ясин Аяри (Брайтон), асcист Оливье Боскальи.
ВИДЕО. Гол Нванери в дебюте. Марсель прервал победную серию Ланса
Вест Хэм – Сандерленд – 3:1. Прогнали черных кошек. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Дубль Суареса. Спортинг спасся от осечки в матче с аутсайдером
Фулхэм Брайтон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Самуэль Чуквуезе Гарри Уилсон Ясин Айяри
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
