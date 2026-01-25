Фулхэм – Брайтон – 2:1. Камбэк за 20 минут. Видео голов и обзор матча

В субботу, 24 января, состоялся матч «Фулхэма» и «Брайтона» в 23-м туре Английской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встретились в Лондоне на «Крейвен Коттедж».

Гости из Брайтона первыми вышли вперёд и удерживали минимальное преимущество почти до последних 20 минут.

«Фулхэм» сначала сравнял счет, а в добавленное время вырвал победу – 2:1.

Английская Премьер-лига. 23-й тур, 24 января

«Фулхэм» – «Брайтон» – 2:1

Голы: Чуквуэзе, 72, Уилсон, 90+2 – Айяри, 28

Видео голов и обзор матча: