Фулхэм – Брайтон – 2:1. Камбэк за 20 минут. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 23-го тура АПЛ
В субботу, 24 января, состоялся матч «Фулхэма» и «Брайтона» в 23-м туре Английской Премьер-лиги.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды встретились в Лондоне на «Крейвен Коттедж».
Гости из Брайтона первыми вышли вперёд и удерживали минимальное преимущество почти до последних 20 минут.
«Фулхэм» сначала сравнял счет, а в добавленное время вырвал победу – 2:1.
Английская Премьер-лига. 23-й тур, 24 января
«Фулхэм» – «Брайтон» – 2:1
Голы: Чуквуэзе, 72, Уилсон, 90+2 – Айяри, 28
Видео голов и обзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мирон Богданович отреагировал на решение Ярмоленко уйти из футбола
Мэр Киева – об энергетическом коллапсе в столице