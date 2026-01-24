Тоттенхэм вырвал ничью. Ман Сити без проблем обыграл Вулверхэмптон
Завершилось 3 матча 23-го тура АПЛ
В субботу, 24 января 2026 года, состоялись 3 матча 23-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2025/26.
«Тоттенхэм» дома с трудом вырвал ничью против «Бернли», «Манчестер Сити» спокойно обыграл «Вулверхэмптон», а «Фулхэм» одержал волевую победу над «Брайтоном».
Интересно, что за «Тоттенхэм» в игре с «Бернли» забили 2 центральных защитника – Микки ван де Вен и Кристиан Ромеро.
«Манчестер Сити» на игру с «Вулверхэмптоном» вышел без Холанда в стартовом составе. Также стоит отметить, что с первых минут в старте «горожан» дебютировал Марк Гехи, приобретенный у «Кристал Пэлас».
Английская Премьер-лига 2025/26. 23-й тур, 24 января
Бернли – Тоттенхэм – 2:2
Голы: Туанзебе, 45, Фостер, 76 – ван де Вен, 38, Ромеро, 90
Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 2:0
Голы: Мармуш, 6, Сенье, 45+2
Фулхэм – Брайтон – 2:1
Голы: Чуквуэзе, 72, Уилсон, 90+2 – Аяри, 28
