Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 января 2026, 18:58 | Обновлено 24 января 2026, 19:07
Тоттенхэм вырвал ничью. Ман Сити без проблем обыграл Вулверхэмптон

Завершилось 3 матча 23-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 24 января 2026 года, состоялись 3 матча 23-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2025/26.

«Тоттенхэм» дома с трудом вырвал ничью против «Бернли», «Манчестер Сити» спокойно обыграл «Вулверхэмптон», а «Фулхэм» одержал волевую победу над «Брайтоном».

Все голы матчей АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Интересно, что за «Тоттенхэм» в игре с «Бернли» забили 2 центральных защитника – Микки ван де Вен и Кристиан Ромеро.

«Манчестер Сити» на игру с «Вулверхэмптоном» вышел без Холанда в стартовом составе. Также стоит отметить, что с первых минут в старте «горожан» дебютировал Марк Гехи, приобретенный у «Кристал Пэлас».

Английская Премьер-лига 2025/26. 23-й тур, 24 января

Бернли – Тоттенхэм – 2:2
Голы: Туанзебе, 45, Фостер, 76 – ван де Вен, 38, Ромеро, 90

Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 2:0
Голы: Мармуш, 6, Сенье, 45+2

Фулхэм – Брайтон – 2:1
Голы: Чуквуэзе, 72, Уилсон, 90+2 – Аяри, 28

Тоттенхэм Манчестер Сити Вулверхэмптон Бернли Фулхэм Брайтон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Омар Мармуш Антуан Семеньо Аксель Туанзебе Лайл Фостер Микки ван де Вен Ясин Айяри Гарри Уилсон Самуэль Чуквуезе Кристиан Ромеро
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
