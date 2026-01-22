Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
24.01.2026 17:00 - : -
Вулверхэмптон
Англия
22 января 2026, 18:16
Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 января в 14:30 матч чемпионата Англии

ФК Манчестер Сити

В субботу, 24 января, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Манчестер Сити – Вулверхэмптон
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига смотреть онлайн Манчестер Сити - Вулверхэмптон
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
