Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 января в 14:30 матч чемпионата Англии
В субботу, 24 января, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – Вулверхэмптон
|
