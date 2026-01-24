Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
24.01.2026 17:00 – FT 2 : 0
Вулверхэмптон
Англия
24 января 2026, 22:21 |
Смотрите видеообзор поединка 23-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 24 января 2026 года, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптоном».

Игра прошла на стадионе «Этихад Стедиум» в Манчестере и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Семеньо забил в трех из четырех поединков в футболке горожан.

Английская Премьер-лига 2025/26. 23-й тур, 24 января
Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 2:0
Голы: Мармуш, 6, Семеньо, 45+2

События матча

45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Манчестер Сити), асcист Бернарду Силва.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Манчестер Сити), асcист Матеус Нунес.
По теме:
Виноват ветер. Капитан Ливерпуля нашел причину поражения от Борнмута
Арсенал – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вильярреал – Реал Мадрид. Видео голов и обзор (обновляется)
Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Антуан Семеньо Омар Мармуш видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
