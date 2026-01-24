24.01.2026 17:00 – FT 2 : 0
Ман Сити – Вулверхэмптон – 2:0. Очередной гол Семеньо. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка 23-го тура АПЛ
В субботу, 24 января 2026 года, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптоном».
Игра прошла на стадионе «Этихад Стедиум» в Манчестере и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Семеньо забил в трех из четырех поединков в футболке горожан.
Английская Премьер-лига 2025/26. 23-й тур, 24 января
Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 2:0
Голы: Мармуш, 6, Семеньо, 45+2
Видеообзор матча
События матча
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Манчестер Сити), асcист Бернарду Силва.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Манчестер Сити), асcист Матеус Нунес.
