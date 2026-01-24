В субботу, 24 января 2026 года, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптоном».

Игра прошла на стадионе «Этихад Стедиум» в Манчестере и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Семеньо забил в трех из четырех поединков в футболке горожан.

Английская Премьер-лига 2025/26. 23-й тур, 24 января

Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 2:0

Голы: Мармуш, 6, Семеньо, 45+2

Видеообзор матча