  4. Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
24.01.2026 17:00 - : -
Вулверхэмптон
Англия
23 января 2026, 23:04 | Обновлено 23 января 2026, 23:14
27
0

Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 24 января в 17:00 по Киеву

ФК Манчестер Сити

В субботу, 24 января, состоится поединок 23-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптоном». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Манчестер Сити

Довольно неплохо проходит текущий сезон для манчестерцев, хотя в последних играх их игровая форма не слишком впечатляет. После 22 туров Премьер-лиги на их счету есть 43 зачетных пункта, позволяющих занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера, лондонского «Арсенала», на данный момент составляет уже 7 очков. В Кубке Англии коллектив дошел до стадии 1/16, а в Кубке лиги квалифицировался в полуфинал.

В Лиге чемпионов англичанам удалось добыть в борьбе 13 баллов (за 6 туров), которые пока позволяют занимать 11-ю строчку турнирной таблицы. Команда остается в борьбе за топ-8, хотя уже обеспечила себе участие в плей-офф.

Вулверхэмптон

А вот «волки» демонстрируют диаметрально противоположные результаты.
После 22 матчей чемпионата Англии на балансе команды есть всего 8 очков, благодаря которым она и находится на последнем, 20 месте турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уже очень ощутимо – 14 баллов.

В Кубке Англии коллектив выбил «Шрусбери» и квалифицировался в 1/16 финала.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Манчестер Сити». На балансе горожан 4 победы, а «волки» торжествовали всего 1 раз.

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Вулверхэмптона» длится уже 5 матчей подряд.
  • В последних 7 домашних матчах «Манчестер Сити» победил 5 раз.
  • «Вулверхэмптон» забил всего 15 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз

Хотя форма манчестерцев в последних играх вызывает множество вопросов, на домашнем стадионе «МС» выступают достаточно стабильно. Я поставлю на тотал больше 3 (с коэффициентом 1.6 по линии БК betking).

Манчестер Сити
24 января 2026 -
17:00
Вулверхэмптон
