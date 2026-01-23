Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трабзонспор – Касымпаша – 2:1. Как забил Зубков. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Турции
Трабзонспор
23.01.2026 19:00 – FT 2 : 1
Касымпаша
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
23 января 2026, 23:34 | Обновлено 23 января 2026, 23:43
92
1

Трабзонспор – Касымпаша – 2:1. Как забил Зубков. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 19-го тура чемпионата Турции.

23 января 2026, 23:34 | Обновлено 23 января 2026, 23:43
92
1 Comments
Трабзонспор – Касымпаша – 2:1. Как забил Зубков. Видео голов и обзор матча
ФК Трабзонспор. Александр Зубков

Вечером 23 января состоялся матч 19-го тура чемпионата Турции.

Трабзонспор дома переиграл Касымпаша со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победный гол на 84-й минуте забил украинский вингер Александр Зубков.

За Трабзонспор весь матч сыграл Арсений Батагов, а Зубков был заменен на 89-й минуте.

Чемпионат Турции. 19-й тур. 23 января 2025

Трабзонспор – Касымпаша – 2:1

Голы: Пол Онуачу, 51, Александр Зубков, 84 – Фуссени Диабате, 61

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 2:1. Александр Зубков, 84 мин

События матча

90’
Керем Демирбай (Касымпаша) получает красную карточку.
84’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Трабзонспор), асcист Anthony Nwakaeme.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Фуссени Диабате (Касымпаша), асcист Ирфан Кавечи.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Пол Онуачу (Трабзонспор), асcист Christ Ravynel Inao Oulai.
По теме:
Осер – ПСЖ – 0:1. Полный матч Забарного. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Три гола с 39-й мин: Интер выиграл безумный тайм у Пизы, уступая 0:2
Зубков вышел на третье место среди украинских бомбардиров в Турции
Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Касымпаша Александр Зубков Пол Онуачу видео голов и обзор Арсений Батагов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
Теннис | 23 января 2026, 11:45 33
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026

Элина в двух сетах одолела «нейтральную» 22-ю ракетку в матче третьего раунда слэма

Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ
Биатлон | 23 января 2026, 20:33 17
Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ
Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ

Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно устроили битву за первое место

Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
Бокс | 23.01.2026, 07:33
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Футбол | 23.01.2026, 23:02
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
Футбол | 23.01.2026, 15:13
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрей Л
Шикаааарний гол! Спершу думав там рикошет, але ні, на відео з ютубу видно - що чистий! Клас!)
Ответить
0
Популярные новости
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
22.01.2026, 18:41 43
Футзал
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
22.01.2026, 09:02 7
Бокс
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
22.01.2026, 06:23
Футбол
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
22.01.2026, 09:49 9
Футбол
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
22.01.2026, 09:09
Футбол
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
22.01.2026, 07:48 13
Футбол
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
22.01.2026, 07:22 1
Бокс
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
21.01.2026, 23:01
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем