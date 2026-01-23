Трабзонспор – Касымпаша – 2:1. Как забил Зубков. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 19-го тура чемпионата Турции.
Вечером 23 января состоялся матч 19-го тура чемпионата Турции.
Трабзонспор дома переиграл Касымпаша со счетом 2:1.
Победный гол на 84-й минуте забил украинский вингер Александр Зубков.
За Трабзонспор весь матч сыграл Арсений Батагов, а Зубков был заменен на 89-й минуте.
Чемпионат Турции. 19-й тур. 23 января 2025
Трабзонспор – Касымпаша – 2:1
Голы: Пол Онуачу, 51, Александр Зубков, 84 – Фуссени Диабате, 61
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 2:1. Александр Зубков, 84 мин
События матча
