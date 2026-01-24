Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Два гола после 90-й мин. Леванте и Эльче устроили триллер в матче Ла Лиги
Чемпионат Испании
Леванте
23.01.2026 22:00 – FT 3 : 2
Эльче
Испания
24 января 2026, 00:08 | Обновлено 24 января 2026, 00:10
53
0

Два гола после 90-й мин. Леванте и Эльче устроили триллер в матче Ла Лиги

Лягушки одержали победу со счетом 3:2 в поединке 21-го тура чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Леванте переиграл Эльче в матче-триллере 21-го тура Ла Лиги сезона 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Сьюдад де Валенсия и завершился со счетом 3:2 в пользу лягушек.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победу хозяевам на 90+6-й минуте принес Алан Маттурро. Еще по одному голу в составе Леванте забили Пабло Мартинес и Дела, а у гостей отличились Альфаро Родригес и Адам Бойар.

В таблице чемпионата Испании Эльче с 24 очками занимает восьмое место. У Леванте 17 баллов и предпоследняя, 19-я позиция.

Ла Лиги 2025/26. 21-й тур, 23 января

Леванте – Эльче – 3:2

Голы: Пабло Мартинес, 50, Дела, 68, Маттурро, 90+6 – Альфаро Родригес, 11, Бойар, 90+2

Зидан просит Реал выполнить два условия, и он вернется
Леванте – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФОТО. МЮ опустился на исторический минимум в рейтинге Money League
Леванте Эльче Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
