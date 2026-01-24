Два гола после 90-й мин. Леванте и Эльче устроили триллер в матче Ла Лиги

Леванте переиграл Эльче в матче-триллере 21-го тура Ла Лиги сезона 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Сьюдад де Валенсия и завершился со счетом 3:2 в пользу лягушек.

Победу хозяевам на 90+6-й минуте принес Алан Маттурро. Еще по одному голу в составе Леванте забили Пабло Мартинес и Дела, а у гостей отличились Альфаро Родригес и Адам Бойар.

В таблице чемпионата Испании Эльче с 24 очками занимает восьмое место. У Леванте 17 баллов и предпоследняя, 19-я позиция.

Ла Лиги 2025/26. 21-й тур, 23 января

Леванте – Эльче – 3:2

Голы: Пабло Мартинес, 50, Дела, 68, Маттурро, 90+6 – Альфаро Родригес, 11, Бойар, 90+2