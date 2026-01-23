Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Огненный камбек. Интер забил Пизе 6 голов и укрепился на вершине Серии A
Чемпионат Италии
Интер Милан
23.01.2026 21:45 – FT 6 : 2
Пиза
Италия
23 января 2026, 23:47 | Обновлено 23 января 2026, 23:54
Огненный камбек. Интер забил Пизе 6 голов и укрепился на вершине Серии A

Нерадзурри разгромили соперников со счетом 6:2 в 22-м туре чемпионата Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

Миланский Интер одержал разгромную победу над командой Пиза в матче 22-го тура Серии А 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Джузеппе Меацца и завершился со счетом 6:2 в пользу нерадзурри.

Интер первы пропустил два мяча – в составе гостей дубль оформил Стефано Морео. Еще до завершения первого тайма хозяевам удалось выйти вперед благодаря голами Петра Зелиньски (пенальти), Лаутаро Мартинеса и Франческо Пио Эспозито.

Во второй 45-минутке Интер забил еще три мяча – отличились Федерико Димарко, Анж-Йоан Бонни и Генрих Мхитарян.

Благодаря этой победе Интер укрепился на перво месте таблицы чемпионата Италии с 52 очками. У ближайшего преследователя – Милана – 46 пунктов и одна игра в запасе.

Топ-7 Серии А: Интер (52), Милан (46), Наполи (43), Рома (42), Ювентус (39), Комо (37), Аталанта (32)

Пиза с 14 баллами располагается на последней, 20-й строчке.

Серия А 2025/26. 22-й тур, 23 января

Интер Милан – Пиза – 6:2

Голы: Зелиньски, 39 (пен.), Лаутаро Мартинес, 41, Эспозито, 45+2, Димарко, 82, Бонни, 86, Мхитарян, 90+3 – Морео, 11, 23

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Alfred
Форма прикольна, це як схрестити кротовню з ЛНЗ получится от такі різнокольорові папуги
Ответить
0
Saar
6 голів Інтера- 6 різних гравців
Ответить
0
