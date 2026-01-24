Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Интер – Пиза – 6:2. Теннисный счет и мяч Мхитаряна. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Интер Милан
23.01.2026 21:45 – FT 6 : 2
Пиза
Италия
24 января 2026, 14:11 | Обновлено 24 января 2026, 14:20
Интер – Пиза – 6:2. Теннисный счет и мяч Мхитаряна. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 22-го тура чемпионата Италии

Интер – Пиза – 6:2. Теннисный счет и мяч Мхитаряна. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб Интер одержал разгромную победу над командой Пиза с теннисным счетом 6:2 в матче 22-го тура итальянской Серии A, несмотря на то, что в начале встречи пропустил два гола за первые 25 минут.

Гости, которые борются за выживание, шокировали лидера турнирной таблицы. Стефано Морео забил на 11-й и 23-й минутах, однако еще до перерыва нерадзурри переломили ход игры, а во втором тайме Интер полностью доминировал.

У хозяев голы забили: Петр Зелински (пенальти), Лаутаро Мартинес, Франческо Пио Эспозито, Федерико Димарко, Анже-Йоан Бонни и Генрих Мхитарян (экс-игрок Шахтера).

Эта победа позволила Интеру закрепиться на вершине чемпионата (52 очка) и отрываться от преследователей. Пиза остается в зоне вылета (14 очков) на последнем месте.

Серия A. 22-й тур, 23 января 2026

Интер – Пиза – 6:2

Голы: Зелински, 39 (пен), Мартинес, 41, Эспозито, 45+2, Димарко, 82, Бонни, 86, Мхитарян, 90+3 – Морео, 11, 23

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Генрих Мхитарян (Интер Милан), асcист Янн Биссек.
86’
ГОЛ ! Мяч забил Анж-Йоан Бонни (Интер Милан), асcист Федерико Димарко.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Интер Милан), асcист Маркус Тюрам.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Франческо Пио Эспозито (Интер Милан), асcист Алессандро Бастони.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан), асcист Федерико Димарко.
39’
ГОЛ ! С пенальти забил Петр Зелински (Интер Милан).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Стефано Морео (Пиза), асcист Маттео Трамони.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Стефано Морео (Пиза).
