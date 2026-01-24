Интер Милан

Интер – Пиза – 6:2. Теннисный счет и мяч Мхитаряна. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 22-го тура чемпионата Италии
Клуб Интер одержал разгромную победу над командой Пиза с теннисным счетом 6:2 в матче 22-го тура итальянской Серии A, несмотря на то, что в начале встречи пропустил два гола за первые 25 минут.
Гости, которые борются за выживание, шокировали лидера турнирной таблицы. Стефано Морео забил на 11-й и 23-й минутах, однако еще до перерыва нерадзурри переломили ход игры, а во втором тайме Интер полностью доминировал.
У хозяев голы забили: Петр Зелински (пенальти), Лаутаро Мартинес, Франческо Пио Эспозито, Федерико Димарко, Анже-Йоан Бонни и Генрих Мхитарян (экс-игрок Шахтера).
Эта победа позволила Интеру закрепиться на вершине чемпионата (52 очка) и отрываться от преследователей. Пиза остается в зоне вылета (14 очков) на последнем месте.
Серия A. 22-й тур, 23 января 2026
Интер – Пиза – 6:2
Голы: Зелински, 39 (пен), Мартинес, 41, Эспозито, 45+2, Димарко, 82, Бонни, 86, Мхитарян, 90+3 – Морео, 11, 23
Видео голов и обзор матча
События матча
