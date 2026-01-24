Интер Милан

Клуб Интер одержал разгромную победу над командой Пиза с теннисным счетом 6:2 в матче 22-го тура итальянской Серии A, несмотря на то, что в начале встречи пропустил два гола за первые 25 минут.

Гости, которые борются за выживание, шокировали лидера турнирной таблицы. Стефано Морео забил на 11-й и 23-й минутах, однако еще до перерыва нерадзурри переломили ход игры, а во втором тайме Интер полностью доминировал.

У хозяев голы забили: Петр Зелински (пенальти), Лаутаро Мартинес, Франческо Пио Эспозито, Федерико Димарко, Анже-Йоан Бонни и Генрих Мхитарян (экс-игрок Шахтера).

Эта победа позволила Интеру закрепиться на вершине чемпионата (52 очка) и отрываться от преследователей. Пиза остается в зоне вылета (14 очков) на последнем месте.

Серия A. 22-й тур, 23 января 2026

Интер – Пиза – 6:2

Голы: Зелински, 39 (пен), Мартинес, 41, Эспозито, 45+2, Димарко, 82, Бонни, 86, Мхитарян, 90+3 – Морео, 11, 23

Видео голов и обзор матча