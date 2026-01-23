Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер – Пиза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Интер Милан
23.01.2026 21:45 - : -
Пиза
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
23 января 2026, 05:42 |
34
0

Интер – Пиза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 23 января в 21:45 по Киеву

23 января 2026, 05:42 |
34
0
Интер – Пиза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

23 января на Джузеппе Меацца пройдет матч 22-го тура Серии А Италии, в котором Интер встретится с Пизой. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Интер

Команда похожа на своего соперника тем, что в прошлом сезоне с ней тоже работал Индзаги. В целом, Симоне в Милане провел прекрасный отрезок и проявил себя как мастер выживать максимум. Но не в 2024/2025, когда Милану проигрывали в Суперкубке и Кубке, а уверенное лидерство в Серии А закончилось финишем за спиной к Наполи. И своеобразным венцом при этом стали 0:5 от ПСЖ в Лиге чемпионов.

У Киву уже набиты свои шишки. Начинал он на клубном чемпионате мира летом, рано вылетев. В этом месяце в Суперкубке по пенальти уступили Болонье. Зато итальянцы симпатично стартовали в Лиге чемпионов. Там, правда, быстро набрав четыре победы, потом исключительно проигрывали. И, прежде всего, именно они лидируют в Серии А. После очередного тура, и новой победы, в виде 1:0 с Удине, и новых осечек конкурентов актуальное преимущество над ближайшим конкурентом, Миланом, достигает трех очков.

Пиза

Клуб провел под руководством другого Индзаги, Филиппо, только один, прошлый сезон. Но он стал временем долгожданного прорыва. Тогда футболисты, что и раньше пару раз замахивались на повышение в классе, наконец-то добились своего. Вот только летом Пиппо предпочел остаться на прежнем уровне, Серии В, приняв Палермо.

В итоге новым наставником стал Джилардино. Но с ним новичок в целом оправдывает ожидания скептиков, проигрывая очень много матчей и застряв в зоне вылета - только у Вероны тоже все так же плохо. Но не стоит забывать, сколько матчей новичок-аутсайдер в последнее время свел вничью. Очередной жертвой в прошлом туре стала Аталанта. Причем именно она, на 83-й минуте, открывала счет - но все равно закончили только 1:1.

Статистика личных встреч

Все три официальных очных поединка, в том числе и в ноябре, приносили только победы миланскому гранду.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что новичок и тут отберет очки у фаворита. Хозяевам нужно оправдаться перед болельщиками за новую неудачу в Лиге чемпионов - ставим на их победу с форой -2 гола (коэффициент - 1,85 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Интер Милан
23 января 2026 -
21:45
Пиза
Фора Интера (-2) 1.85 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Элина Свитолина – Диана Шнайдер. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Осер – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Леванте – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Интер Милан Пиза Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы на футбол прогнозы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Футбол | 22 января 2026, 08:05 10
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле

Произойдет это не раньше начала следующего сезона

Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Бокс | 22 января 2026, 09:02 6
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове

Виталий рассказал, сколько людей покинули Киев

Илья Забарный разозлил болельщиков ПСЖ
Футбол | 22.01.2026, 20:41
Илья Забарный разозлил болельщиков ПСЖ
Илья Забарный разозлил болельщиков ПСЖ
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Бокс | 22.01.2026, 05:42
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Трабзонспор – Касымпаша. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Футбол | 23.01.2026, 04:20
Трабзонспор – Касымпаша. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Трабзонспор – Касымпаша. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
22.01.2026, 07:48 9
Футбол
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
22.01.2026, 09:09
Футбол
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
22.01.2026, 17:07 3
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
21.01.2026, 04:36 4
Теннис
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
21.01.2026, 23:01
Футзал
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
21.01.2026, 08:06 7
Футбол
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
21.01.2026, 21:15 4
Теннис
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
22.01.2026, 03:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем