Интер Милан

23 января на Джузеппе Меацца пройдет матч 22-го тура Серии А Италии, в котором Интер встретится с Пизой. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Интер

Команда похожа на своего соперника тем, что в прошлом сезоне с ней тоже работал Индзаги. В целом, Симоне в Милане провел прекрасный отрезок и проявил себя как мастер выживать максимум. Но не в 2024/2025, когда Милану проигрывали в Суперкубке и Кубке, а уверенное лидерство в Серии А закончилось финишем за спиной к Наполи. И своеобразным венцом при этом стали 0:5 от ПСЖ в Лиге чемпионов.

У Киву уже набиты свои шишки. Начинал он на клубном чемпионате мира летом, рано вылетев. В этом месяце в Суперкубке по пенальти уступили Болонье. Зато итальянцы симпатично стартовали в Лиге чемпионов. Там, правда, быстро набрав четыре победы, потом исключительно проигрывали. И, прежде всего, именно они лидируют в Серии А. После очередного тура, и новой победы, в виде 1:0 с Удине, и новых осечек конкурентов актуальное преимущество над ближайшим конкурентом, Миланом, достигает трех очков.

Пиза

Клуб провел под руководством другого Индзаги, Филиппо, только один, прошлый сезон. Но он стал временем долгожданного прорыва. Тогда футболисты, что и раньше пару раз замахивались на повышение в классе, наконец-то добились своего. Вот только летом Пиппо предпочел остаться на прежнем уровне, Серии В, приняв Палермо.

В итоге новым наставником стал Джилардино. Но с ним новичок в целом оправдывает ожидания скептиков, проигрывая очень много матчей и застряв в зоне вылета - только у Вероны тоже все так же плохо. Но не стоит забывать, сколько матчей новичок-аутсайдер в последнее время свел вничью. Очередной жертвой в прошлом туре стала Аталанта. Причем именно она, на 83-й минуте, открывала счет - но все равно закончили только 1:1.

Статистика личных встреч

Все три официальных очных поединка, в том числе и в ноябре, приносили только победы миланскому гранду.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что новичок и тут отберет очки у фаворита. Хозяевам нужно оправдаться перед болельщиками за новую неудачу в Лиге чемпионов - ставим на их победу с форой -2 гола (коэффициент - 1,85 по линии БК betking).