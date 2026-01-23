Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
23 января 2026, 23:45
ФОТО. «Самый приятный сюрприз». Квиткова тронула Бражко в день рождения

Квиткова неожиданно прилетела к Бражко

ФОТО. «Самый приятный сюрприз». Квиткова тронула Бражко в день рождения
Instagram. Владимир Бражко и Дарья Квиткова

Блогер и невеста полузащитника «Динамо» Владимира Бражко Дарья Квиткова трогательно поздравила возлюбленного с днём рождения — сегодня футболисту исполнилось 24 года.

Квиткова лично прилетела к Бражко на тренировочные сборы киевского клуба в Турции и поделилась совместным фото в Instagram, отметив геолокацию.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

На снимках пара обнимается и целуется, а также позирует с праздничным тортом.

Сам Бражко репостнул публикацию и подписал ее словами: «Неожиданный и самый приятный сюрприз».

фото Дарья Квиткова Владимир Бражко Динамо Киев lifestyle Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу день рождения
Максим Лапченко Источник: Instagram
