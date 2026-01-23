ФОТО. «Самый приятный сюрприз». Квиткова тронула Бражко в день рождения

Блогер и невеста полузащитника «Динамо» Владимира Бражко Дарья Квиткова трогательно поздравила возлюбленного с днём рождения — сегодня футболисту исполнилось 24 года.

Квиткова лично прилетела к Бражко на тренировочные сборы киевского клуба в Турции и поделилась совместным фото в Instagram, отметив геолокацию.

На снимках пара обнимается и целуется, а также позирует с праздничным тортом.

Сам Бражко репостнул публикацию и подписал ее словами: «Неожиданный и самый приятный сюрприз».