ФОТО. «Самый приятный сюрприз». Квиткова тронула Бражко в день рождения
Квиткова неожиданно прилетела к Бражко
Блогер и невеста полузащитника «Динамо» Владимира Бражко Дарья Квиткова трогательно поздравила возлюбленного с днём рождения — сегодня футболисту исполнилось 24 года.
Квиткова лично прилетела к Бражко на тренировочные сборы киевского клуба в Турции и поделилась совместным фото в Instagram, отметив геолокацию.
На снимках пара обнимается и целуется, а также позирует с праздничным тортом.
Сам Бражко репостнул публикацию и подписал ее словами: «Неожиданный и самый приятный сюрприз».
