Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 января 2026, 00:39 |
ВИДЕО. Неймар эпично пранканул свою дочь

Неймар напугал дочь шуткой про «ведьму» – видео стало вирусным

ВИДЕО. Неймар эпично пранканул свою дочь
Instagram. Неймар и Бруна Бьянкарди вместе с дочерью Мави

Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар стал героем популярного видео после семейного розыгрыша.

После операции на мениске футболист проводит время с близкими и эпично разыграл свою двухлетнюю дочь Мави.

На опубликованных кадрах Неймар лежит на диване с дочерью и ее мамой Бруной Бьянкарди. В какой-то момент он резко вскочил, выкрикнув, что мама – «ведьма», и выбежал из комнаты. Мави испугалась и бросилась убегать, но вскоре вернулась, после чего Неймар рассмеялся, обнял дочь и объяснил, что это был лишь шутливый пранк.

У Неймара четверо детей: сын Дави Лукка и три дочери — Мави, Мел и Хелена.

видео Неймар lifestyle Сантос Бруна Бьянкарди сборная Бразилии по футболу чемпионат Бразилии по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
