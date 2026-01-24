ВИДЕО. Неймар эпично пранканул свою дочь

Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар стал героем популярного видео после семейного розыгрыша.

После операции на мениске футболист проводит время с близкими и эпично разыграл свою двухлетнюю дочь Мави.

На опубликованных кадрах Неймар лежит на диване с дочерью и ее мамой Бруной Бьянкарди. В какой-то момент он резко вскочил, выкрикнув, что мама – «ведьма», и выбежал из комнаты. Мави испугалась и бросилась убегать, но вскоре вернулась, после чего Неймар рассмеялся, обнял дочь и объяснил, что это был лишь шутливый пранк.

У Неймара четверо детей: сын Дави Лукка и три дочери — Мави, Мел и Хелена.