ВИДЕО. Неймар эпично пранканул свою дочь
Неймар напугал дочь шуткой про «ведьму» – видео стало вирусным
Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар стал героем популярного видео после семейного розыгрыша.
После операции на мениске футболист проводит время с близкими и эпично разыграл свою двухлетнюю дочь Мави.
На опубликованных кадрах Неймар лежит на диване с дочерью и ее мамой Бруной Бьянкарди. В какой-то момент он резко вскочил, выкрикнув, что мама – «ведьма», и выбежал из комнаты. Мави испугалась и бросилась убегать, но вскоре вернулась, после чего Неймар рассмеялся, обнял дочь и объяснил, что это был лишь шутливый пранк.
У Неймара четверо детей: сын Дави Лукка и три дочери — Мави, Мел и Хелена.
Neymar pranked his kid that her mom was a witch and she came running to him 😂❤️ pic.twitter.com/8vJ3meaM2X— MessiMania (@M10Update) January 23, 2026
