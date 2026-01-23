Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
23 января 2026, 23:22 |
Зидан просит Реал выполнить два условия, и он вернется

Зинедин рассматривает возвращение в Мадрид

Зидан просит Реал выполнить два условия, и он вернется
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Главный тренер Зинедин Зидан поставил два условия для возможного возвращения на тренерский мостик «Реала».

Первое условие – его работа должна быть временной, с возможностью покинуть клуб для того, чтобы возглавить сборную Франции.

Второе, более спорное, касается Джуда Беллингема. Зидан считает, что английский хавбек и его окружение могут создать проблемы в раздевалке, и настаивает на его продаже, чтобы перераспределить ресурсы под игроков, которые лучше вписываются в его коллективную модель игры.

Француз хочет полной автономии и контроля над командой с первого дня, даже если придется принимать непопулярные решения. В «Реале» понимают, что выполнение этих условий сложно, но Зидан остается для клуба ценным и надежным вариантом.

Хаби Алонсо Зинедин Зидан чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Prokop_Andriy
Джуд лідер команди, його продаж буле помилкою
GloryUkraine
Нічого з того не буде. Навіщо Реалу тренер на шість місяців?
