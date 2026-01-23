Зидан просит Реал выполнить два условия, и он вернется

Главный тренер Зинедин Зидан поставил два условия для возможного возвращения на тренерский мостик «Реала».

Первое условие – его работа должна быть временной, с возможностью покинуть клуб для того, чтобы возглавить сборную Франции.

Второе, более спорное, касается Джуда Беллингема. Зидан считает, что английский хавбек и его окружение могут создать проблемы в раздевалке, и настаивает на его продаже, чтобы перераспределить ресурсы под игроков, которые лучше вписываются в его коллективную модель игры.

Француз хочет полной автономии и контроля над командой с первого дня, даже если придется принимать непопулярные решения. В «Реале» понимают, что выполнение этих условий сложно, но Зидан остается для клуба ценным и надежным вариантом.