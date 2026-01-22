Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Украина. Премьер лига
22 января 2026, 09:49 | Обновлено 22 января 2026, 10:17
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо

Юрию импонируют Проспер Оба, Владимир Бражко и Филипп Будковский

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Украинский специалист Юрий Вернидуб, ныне возглавляющий Нефтчи, рассказал, кого из футболистов УПЛ хотел бы пригласить в чемпионат Азербайджана.

– Попробуем пофантазировать. Каких трех игроков из УПЛ вы бы взяли в Нефтчи, если бы гипотетически была такая возможность?

– Мне очень понравился в первой части сезона нападающий Проспер Оба, купленный Шахтером. Это действительно топ, мне кажется.

Думаю, что пригласил бы Владимира Бражко. Также импонирует. Хотя и пишут о его спаде, и я это немного вижу, но желаю поддержать парня и сказать, что у него все только начинается. Он еще выйдет на свой уровень.

Ну, и третьим назову Будковского. Может, сюда бы и не взял, потому что уже возраст. Однако очень хочу, чтобы в этом сезоне он стал лучшим бомбардиром УПЛ, – сказал Вернидуб.

В нынешнем сезоне чемпионата Азербайджана Нефтчи занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 турнирных пунктов.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Место для Сикана. Андерлехт отправил нападающего в аренду
Команда Фещука получит усиление в виде нескольких опытных футболистов
Фаал пока что остается в клубе Рух. Почему срывается трансфер в Карпаты?
Юрий Вернидуб Проспер Оба Владимир Бражко Филипп Будковский трансферы трансферы УПЛ Нефтчи Баку чемпионат Азербайджана по футболу Заря Луганск Шахтер Донецк Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Муґунот Уух
"хоче запросити" і "гіпотетично запросив би" - різні речі
TradyT
Цікаво це олійник під новим псевдонімом такий тупий заголовок написав, чи взяли ще одного горе "журналіста"?
Khafre
дуб тобі, а не Бражка
