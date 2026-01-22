Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Юрию импонируют Проспер Оба, Владимир Бражко и Филипп Будковский
Украинский специалист Юрий Вернидуб, ныне возглавляющий Нефтчи, рассказал, кого из футболистов УПЛ хотел бы пригласить в чемпионат Азербайджана.
– Попробуем пофантазировать. Каких трех игроков из УПЛ вы бы взяли в Нефтчи, если бы гипотетически была такая возможность?
– Мне очень понравился в первой части сезона нападающий Проспер Оба, купленный Шахтером. Это действительно топ, мне кажется.
Думаю, что пригласил бы Владимира Бражко. Также импонирует. Хотя и пишут о его спаде, и я это немного вижу, но желаю поддержать парня и сказать, что у него все только начинается. Он еще выйдет на свой уровень.
Ну, и третьим назову Будковского. Может, сюда бы и не взял, потому что уже возраст. Однако очень хочу, чтобы в этом сезоне он стал лучшим бомбардиром УПЛ, – сказал Вернидуб.
В нынешнем сезоне чемпионата Азербайджана Нефтчи занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 турнирных пунктов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Француз не видит в команде Беллингема
Виталий рассказал, сколько людей покинули Киев