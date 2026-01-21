Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скандал в Азербайджане. Вернидуб отстранил от первой команды тренера
Другие новости
21 января 2026, 15:47 | Обновлено 21 января 2026, 16:01
1360
1

Скандал в Азербайджане. Вернидуб отстранил от первой команды тренера

Главный тренер азербайджанского «Нефтчи» решил прекратить сотрудничество с Йовановски

21 января 2026, 15:47 | Обновлено 21 января 2026, 16:01
1360
1 Comments
Скандал в Азербайджане. Вернидуб отстранил от первой команды тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Главный тренер азербайджанского «Нефтчи» Юрий Вернидуб решил прекратить сотрудничество с ассистентом Иваном Йовановски, который отвечает за физическую подготовку игроков.

Опытный 59-летний украинский специалист решил отказаться от услуг представителя Северной Македонии, который работает в команде с июля 2025 года.

Однако, Йовановски отказался покидать «Нефтчи» и требует выплаты зарплаты, которая полагалась ему согласно контракту. Соглашения тренера с клубом истекает в июне 2026-го.

Иван выдвинул ультиматум руководству и сообщил, что не покинет клуб, пока не получит своих денег. Тем временем футболисты во главе с Вернидубом уже отправились на тренировочный сборы в Абу-Даби (ОАЭ), а Йовановски остался в Баку.

Стоит отметить, что в штаб украинского тренера входят Валерий Михайленко, Дмитрий Кара-Мустафа, Виталий Вернидуб, Игорь Фокин, Атилла Кучуктака и Фуад Асадов, а Йовановски был нанят прошлым наставником.

По теме:
Вернидуб отказался от роскошных подарков от руководства клуба
Юрий ВЕРНИДУБ: «москва? Это в голове не укладывается»
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Полесья, который не нужен Ротаню, уехал в Азербайджан
чемпионат Азербайджана по футболу Нефтчи Баку Юрий Вернидуб
Николай Тытюк Источник: sportinfo.az
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Футбол | 21 января 2026, 08:06 5
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева

Известно, как состоялся уход Цыганкова из «Динамо»

Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Футбол | 21 января 2026, 02:58 8
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование

Рух готов превратиться только в академию

Славия Прага – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 21.01.2026, 13:25
Славия Прага – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Славия Прага – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Футбол | 20.01.2026, 19:23
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Украинский полузащитник, который играл за Металлист, умер в возрасте 34 лет
Футбол | 21.01.2026, 12:53
Украинский полузащитник, который играл за Металлист, умер в возрасте 34 лет
Украинский полузащитник, который играл за Металлист, умер в возрасте 34 лет
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vruthiy-112
Сподіваюсь,  Вернидуб знає,  що робить.!!!
Ответить
0
Популярные новости
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
20.01.2026, 09:18 6
Футбол
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
21.01.2026, 10:05 7
Футбол
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
21.01.2026, 06:23
Футбол
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
21.01.2026, 00:01 7
Футбол
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
20.01.2026, 14:40
Футбол
Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025
Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025
20.01.2026, 04:29 11
Теннис
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
19.01.2026, 23:19 3
Теннис
Не смогли удивить. Сборная Украины проиграла Чехии на чемпионате Европы
Не смогли удивить. Сборная Украины проиграла Чехии на чемпионате Европы
19.01.2026, 20:32 14
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем