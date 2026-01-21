Скандал в Азербайджане. Вернидуб отстранил от первой команды тренера

Главный тренер азербайджанского «Нефтчи» Юрий Вернидуб решил прекратить сотрудничество с ассистентом Иваном Йовановски, который отвечает за физическую подготовку игроков.

Опытный 59-летний украинский специалист решил отказаться от услуг представителя Северной Македонии, который работает в команде с июля 2025 года.

Однако, Йовановски отказался покидать «Нефтчи» и требует выплаты зарплаты, которая полагалась ему согласно контракту. Соглашения тренера с клубом истекает в июне 2026-го.

Иван выдвинул ультиматум руководству и сообщил, что не покинет клуб, пока не получит своих денег. Тем временем футболисты во главе с Вернидубом уже отправились на тренировочный сборы в Абу-Даби (ОАЭ), а Йовановски остался в Баку.

Стоит отметить, что в штаб украинского тренера входят Валерий Михайленко, Дмитрий Кара-Мустафа, Виталий Вернидуб, Игорь Фокин, Атилла Кучуктака и Фуад Асадов, а Йовановски был нанят прошлым наставником.