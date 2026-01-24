ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Полесья, который не нужен Ротаню, нашел новый клуб

Защитник житомирского «Полесья» Даниил Бескоровайный покинул чемпионат Украины и определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

О переходе 26-летнего футболиста объявил азербайджанский «Сумгаит», который арендовал украинца до завершения сезона 2025/26. Даниил успешно прошел медосмотр 22 января и присоединился к команде.

Бескоровайный имеет опыт выступлений в чемпионатах Украины («Харьков», «Луцк», «Волынь», «Кривбасс»), Словакии («Дунайска Стреда», «Михаловце») и Казахстана («Астана»).

В нынешнем сезоне Бескоровайный провел девять матчей на клубном уровне, в которых забил один гол. Контракт защитника истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 600 тысяч евро.

«Сумгаит» набрал 27 баллов и разместился на шестой позиции в турнирной таблице. Отставание от третьего места составляет два пункта, от лидера – десять очков.