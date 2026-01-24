Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица коэффициентов. Украину обогнала Сербия, Азербайджан на хвосте
Лига чемпионов
24 января 2026, 11:10 | Обновлено 24 января 2026, 11:23
874
0

Таблица коэффициентов. Украину обогнала Сербия, Азербайджан на хвосте

Шахтер ожидает соперника в 1/8 финала Лиги конференций

24 января 2026, 11:10 | Обновлено 24 января 2026, 11:23
874
0
Таблица коэффициентов. Украину обогнала Сербия, Азербайджан на хвосте
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершилась неделя еврокубков, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

В Лиге чемпионов и Лиги Европы прошел предпоследний 7-й тур.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинские команды не были представлены на этой евронеделе. Шахтер ожидает соперника в 1/8 финала Лиги конференций.

Этим воспользовалась Сербия (24.687) и опередила Украину благодаря победе Црвены Звезды над Мальме (1:0).

В 5-летнем рейтинге Украина (24.412) занимает 25-е место.

Выше располагаются: 21. Хорватия (26.406), 22. Венгрия (25.812), 23. Румыния (25.000), 24. Сербия (24.687).

Основной соперник снизу – Азербайджан (22.760), который может получить бонусные очки в случае выхода Карабаха в плей-офф Лиги чемпионов.

Если Украине в этом сезоне удастся подняться на 22-е место в 5-летнем рейтинге, то победитель УПЛ 2026/27 будет в евросезоне 2027/28 начинать отбор со второго раунда квалификации ЛЧ, а не с первого.

В клубном рейтинге УЕФА Шахтер занимает 47-ю позицию. Киевское Динамо занимает 109-е место в рейтинге.

Лига чемпионов 2025/26. Результаты 7-го тура

Лига Европы 2025/26. Результаты 7-го тура

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Рейтинг стран за 1 сезон и за 5 лет

Клубный рейтинг УЕФА 2026

По теме:
Динамо не интересуется лучшим бомбардиром Лиги Конференций
Шахтер поспорит с топ-клубом Португалии за центрбека Палмейраса
Самба ДИАЛЛО: «Мы хотели передать настрой. Это помогло Сенегалу выиграть»
таблица коэффициентов УЕФА Динамо Киев Лига Европы статьи Шахтер Донецк эксклюзив выбор редакции Лига чемпионов Лига конференций статистические расклады Карабах Агдам Црвена Звезда
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист: «Забарного переиграет любой. Эти двое – преступная группировка»
Футбол | 24 января 2026, 05:02 16
Журналист: «Забарного переиграет любой. Эти двое – преступная группировка»
Журналист: «Забарного переиграет любой. Эти двое – преступная группировка»

Ашершур раскритиковал украинца

Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
Футбол | 23 января 2026, 17:08 14
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги

«Реал» пропустит, а «Барселона» уничтожит своего соперника

Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Бокс | 24.01.2026, 08:26
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Легенда Динамо по-мужски поговорил с человеком, который ударил его жену
Футбол | 23.01.2026, 13:28
Легенда Динамо по-мужски поговорил с человеком, который ударил его жену
Легенда Динамо по-мужски поговорил с человеком, который ударил его жену
Наставник Челси впервые заговорил о Мудрике: «Это то, что я хочу сделать»
Футбол | 24.01.2026, 10:22
Наставник Челси впервые заговорил о Мудрике: «Это то, что я хочу сделать»
Наставник Челси впервые заговорил о Мудрике: «Это то, что я хочу сделать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
22.01.2026, 09:49 10
Футбол
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
23.01.2026, 12:28 20
Другие виды
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
23.01.2026, 08:11 85
Футбол
Усик может подраться с боксером, который, по мнению Бриедиса, его размажет
Усик может подраться с боксером, который, по мнению Бриедиса, его размажет
22.01.2026, 21:00 1
Бокс
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
22.01.2026, 12:50 3
Футбол
Красивый финал. Британский супертяж договорился о последнем поединке
Красивый финал. Британский супертяж договорился о последнем поединке
22.01.2026, 14:15 7
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
23.01.2026, 15:13 2
Футбол
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
23.01.2026, 09:11 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем