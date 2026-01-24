Таблица коэффициентов. Украину обогнала Сербия, Азербайджан на хвосте

Завершилась неделя еврокубков, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

В Лиге чемпионов и Лиги Европы прошел предпоследний 7-й тур.

Украинские команды не были представлены на этой евронеделе. Шахтер ожидает соперника в 1/8 финала Лиги конференций.

Этим воспользовалась Сербия (24.687) и опередила Украину благодаря победе Црвены Звезды над Мальме (1:0).

В 5-летнем рейтинге Украина (24.412) занимает 25-е место.

Выше располагаются: 21. Хорватия (26.406), 22. Венгрия (25.812), 23. Румыния (25.000), 24. Сербия (24.687).

Основной соперник снизу – Азербайджан (22.760), который может получить бонусные очки в случае выхода Карабаха в плей-офф Лиги чемпионов.

Если Украине в этом сезоне удастся подняться на 22-е место в 5-летнем рейтинге, то победитель УПЛ 2026/27 будет в евросезоне 2027/28 начинать отбор со второго раунда квалификации ЛЧ, а не с первого.

В клубном рейтинге УЕФА Шахтер занимает 47-ю позицию. Киевское Динамо занимает 109-е место в рейтинге.

Лига чемпионов 2025/26. Результаты 7-го тура

Лига Европы 2025/26. Результаты 7-го тура

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Рейтинг стран за 1 сезон и за 5 лет

Клубный рейтинг УЕФА 2026