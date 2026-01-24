ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм купил перспективного бразильца за 15 млн евро

Английский «Тоттенхэм» официально представил своего второго новичка в зимнее трансферное окно.

«Шпоры» объявили о переходе 19-летнего защитника из «Сантоса» по имени Соуза.

Известный статистический портал Transfermarkt сообщил, что за нового защитника лондонцы заплатили 15 миллионов евро. Контракт Соузы с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2031 года.

«Это невероятное ощущение – присоединиться к действительно большому клубу, как «Тоттенхэм». Я вырос, смотря матчи Премьер-лиги, поэтому это детская мечта для меня, и я с нетерпением жду начала выступлений.

Это большой шаг в моем развитии. Премьер-лига сильно отличается от того, к чему я привык в Бразилии, и я очень жду этого вызова и возможности стать частью команды», – рассказал Соуза.

Первые шаги на профессиональном уровне защитник сделал именно в «Сантосе», в котором прошел от академии в главную команду. За бразильский клуб Соуза отыграл 38 матчей, забил один мяч и оформил четыре ассиста.

