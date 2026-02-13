ВИДЕО. Егор Назарина в спарринге Шахтера забил красивый гол со штрафного

Донецкий Шахтер проводит контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

13 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и грузинская команда Рустави.

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

Егор Назарина в спарринге Шахтера забил красивый гол со штрафного на 65-й минуте (2:0)

ГОЛ! 2:0. Егор Назарина, 65 мин

Видеозапись матча