Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Егор Назарина в спарринге Шахтера забил красивый гол со штрафного
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 18:41 | Обновлено 13 февраля 2026, 18:53
ВИДЕО. Егор Назарина в спарринге Шахтера забил красивый гол со штрафного

Горняки сыграли товарищеский матч с клубом Рустави из Грузии

ФК Шахтер

Донецкий Шахтер проводит контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

13 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и грузинская команда Рустави.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

Егор Назарина в спарринге Шахтера забил красивый гол со штрафного на 65-й минуте (2:0)

ГОЛ! 2:0. Егор Назарина, 65 мин

Видеозапись матча

По теме:
Поражение на сборах. Рух проиграл словенскому клубу Бринье Гросупле
ВИДЕО. Как Кауан Элиас оформил дубль и поставил точку в матче Шахтера
Это фиаско. Украина U-17 на турнире пропустила 5 мячей от Израиля U-17
Николай Степанов
