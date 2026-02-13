Украина. Премьер лига13 февраля 2026, 18:41 | Обновлено 13 февраля 2026, 18:53
ВИДЕО. Егор Назарина в спарринге Шахтера забил красивый гол со штрафного
Горняки сыграли товарищеский матч с клубом Рустави из Грузии
13 февраля 2026, 18:41 | Обновлено 13 февраля 2026, 18:53
Донецкий Шахтер проводит контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
13 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и грузинская команда Рустави.
Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.
Егор Назарина в спарринге Шахтера забил красивый гол со штрафного на 65-й минуте (2:0)
Читайте также:ВИДЕО. Кауан Элиас вывел Шахтер вперед в игре против Рустави
ГОЛ! 2:0. Егор Назарина, 65 мин
