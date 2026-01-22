Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Защитник Полесья, который не входит в планы Ротаня, покинул Украину
Украина. Премьер лига
Защитник Полесья, который не входит в планы Ротаня, покинул Украину

Даниил Бескоровайный продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана, в составе «Сумгаита»

ФК Полесье Житомир. Даниил Бескоровайный

Защитник житомирского «Полесья» Даниил Бескоровайный покинул чемпионат Украины и продолжит карьеру в составе азербайджанского «Сумгаита». Об этом сообщили ТаТоТаке.

26-летний футболист не входит в планы главного тренера Руслана Ротаня, поэтому руководство «волков» приняло решение отправить украинца в аренду на полгода.

В услугах Даниила был также заинтересован казахстанский «Ордабасы», однако выбор защитника остановился на команде из Азербайджана.

По информации источника, 22 января, Бескоровайный прошел медосмотр и в ближайшее время присоединится к команде, которая занимает пятое место в чемпионате.

В нынешнем сезоне Бескоровайный провел девять матчей на клубном уровне, в которых забил один гол. Контракт защитника истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 600 тысяч евро.

По теме:
ОФИЦИЛЬНО. Известный форвард неожиданно перешел во вторую Бундеслигу
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
ОФИЦИАЛЬНО. Второй трансфер Григорчука. Черноморец подписал игрока из УПЛ
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
