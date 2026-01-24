Клуб Украинской Премьер-лиги пригласил испанца из четвертого дивизиона

Представитель Украинской Премьер-лиги – «Эпицентр» – продолжает придерживаться испанского вектора во время поиска усилений на трансферном рынке.

Команда Сергея Нагорняка пригласила на просмотр 26-летнего защитника Алаги Олийверу, который защищает цвета «Торрента» в четвертом по силе дивизионе чемпионата Испании.

Если легионер сумеет убедить тренерский штаб «Эпицентра», то сможет подписать полноценный контракт с украинской командой. Ожидаестя, что Алаги переберется в Премер-лигу на правах свободного агента.

Оливейра всю карьеру провел в низших лигах Испании, играя за малоизвестные местные команды. В нынешнем сезоне провел 11 матчей и записал на свой счет одну результативную передачу.

В составе «Эпицентра» на данный момент уже находятся три представителя Испании – защитник Нил Кош, полузащитник Джон Себерио и форвард Хоакин Сифуэнтес.

Турнирная таблица Премьер-лиги 2025/26: