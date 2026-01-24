Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валенсия – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Валенсия
24.01.2026 17:15 - : -
Эспаньол
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
24 января 2026, 14:38 | Обновлено 24 января 2026, 14:40
12
0

Валенсия – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 24 января и начнется в 17:15 по Киеву

24 января 2026, 14:38 | Обновлено 24 января 2026, 14:40
12
0
Валенсия – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

24 января на Месталье пройдет матч 21-го тура Примеры Испании, в котором Валенсия встретится с Эспаньолом.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Валенсия

Команда при Питере Лиме превратилась из борца, довольно успешного, за еврокубки, в выживальщика. Причем достаточно часто тут в качестве экстренной, но действенной меры применяют смену наставника по ходу розыгрыша. И нынешний тренер это отлично знает - Корберан сам был назначен во время зимних каникул 2024/2025. И сработало отлично: не просто поднялись со дна таблицы, но закончили чуть ли не в ее середине.

Сейчас Карлос сам в опасности - причем и в непосредственной тоже. Ведь болельщики, забывая его заслуги, после 1:4 с Сельтой подловили клубный автобус и угрожали не только футболистам, но и недавнему спасателю. С другой стороны, может быть, это и подействовало? Ведь сначала игроки взяли ничью с Эльче, а потом обыгрывали Бургос в кубке и Хетафе в чемпионате!

Эспаньол

Клуб тоже был не лишен амбиций. Но, в отличие от соперника, в Сегунду вылетал, и в последнее время делал это часто. Впрочем, именно там и было принято решение сделать главным тренером Маного Гонсалеса - как оказалось, это предопределило дальнейший прогресс. Пусть и достаточно постепенный: сначада, через плей-офф, вышли в Ла Лигу, потом закрепились там, на пару очков опередив вылетевший Леганес.

Вот сейчас уже удается замахиваться на серьезное - команда из Барселоны идет в числе претендентов на еврокубки. Хотя еще нужно преодолеть нынешний спад, когда в январе не только дерби чемпиону проиграли 0:2, но и разделили очки со скромным Леванте и ничем не ответили на голы Ваната, уступив еще и Жироне. На пятом месте получилось отсаться, но конкуренты теперь куда ближе!

Статистика личных встреч

Все шесть последних очных поединка приносили ничьи, причем 2:2 или 1:11.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в возможность нового успеха хозяев. Но это недооценка их амбициозного соперника - ставим на то, что гости не проиграют (коэффициент - 1,6 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Валенсия
24 января 2026 -
17:15
Эспаньол
Эспаньол не проиграет 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Лечче – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Фиорентина – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Вильярреал – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Валенсия Эспаньол Валенсия - Эспаньол Ла Лига - betking Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
Футбол | 24 января 2026, 09:06 3
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»

Мирон Богданович отреагировал на решение Ярмоленко уйти из футбола

Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
Футбол | 23 января 2026, 17:08 14
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги

«Реал» пропустит, а «Барселона» уничтожит своего соперника

Держались в лидерах. Сборная Украины – шестая в сингл-миксте в Нове Место
Биатлон | 24.01.2026, 14:53
Держались в лидерах. Сборная Украины – шестая в сингл-миксте в Нове Место
Держались в лидерах. Сборная Украины – шестая в сингл-миксте в Нове Место
Ребров отреагировал на возвращение Гуцуляка, обратился к Буткевичу и Ротаню
Футбол | 24.01.2026, 14:47
Ребров отреагировал на возвращение Гуцуляка, обратился к Буткевичу и Ротаню
Ребров отреагировал на возвращение Гуцуляка, обратился к Буткевичу и Ротаню
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Бокс | 24.01.2026, 08:26
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
23.01.2026, 08:11 85
Футбол
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
22.01.2026, 09:09 1
Футбол
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
23.01.2026, 23:42 1
Футзал
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
22.01.2026, 09:49 10
Футбол
Усик может подраться с боксером, который, по мнению Бриедиса, его размажет
Усик может подраться с боксером, который, по мнению Бриедиса, его размажет
22.01.2026, 21:00 1
Бокс
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
22.01.2026, 09:02 7
Бокс
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
23.01.2026, 10:04 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
23.01.2026, 15:13 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем