24 января на Месталье пройдет матч 21-го тура Примеры Испании, в котором Валенсия встретится с Эспаньолом.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Валенсия

Команда при Питере Лиме превратилась из борца, довольно успешного, за еврокубки, в выживальщика. Причем достаточно часто тут в качестве экстренной, но действенной меры применяют смену наставника по ходу розыгрыша. И нынешний тренер это отлично знает - Корберан сам был назначен во время зимних каникул 2024/2025. И сработало отлично: не просто поднялись со дна таблицы, но закончили чуть ли не в ее середине.

Сейчас Карлос сам в опасности - причем и в непосредственной тоже. Ведь болельщики, забывая его заслуги, после 1:4 с Сельтой подловили клубный автобус и угрожали не только футболистам, но и недавнему спасателю. С другой стороны, может быть, это и подействовало? Ведь сначала игроки взяли ничью с Эльче, а потом обыгрывали Бургос в кубке и Хетафе в чемпионате!

Эспаньол

Клуб тоже был не лишен амбиций. Но, в отличие от соперника, в Сегунду вылетал, и в последнее время делал это часто. Впрочем, именно там и было принято решение сделать главным тренером Маного Гонсалеса - как оказалось, это предопределило дальнейший прогресс. Пусть и достаточно постепенный: сначада, через плей-офф, вышли в Ла Лигу, потом закрепились там, на пару очков опередив вылетевший Леганес.

Вот сейчас уже удается замахиваться на серьезное - команда из Барселоны идет в числе претендентов на еврокубки. Хотя еще нужно преодолеть нынешний спад, когда в январе не только дерби чемпиону проиграли 0:2, но и разделили очки со скромным Леванте и ничем не ответили на голы Ваната, уступив еще и Жироне. На пятом месте получилось отсаться, но конкуренты теперь куда ближе!

Статистика личных встреч

Все шесть последних очных поединка приносили ничьи, причем 2:2 или 1:11.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в возможность нового успеха хозяев. Но это недооценка их амбициозного соперника - ставим на то, что гости не проиграют (коэффициент - 1,6 по линии БК betking).