Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Севилья победила Атлетик в Ла Лиге и прервала свою ужасную серию
Севилья победила Атлетик в Ла Лиге и прервала свою ужасную серию

Севильцы одержали победу со счетом 2:1

Севилья победила Атлетик в Ла Лиге и прервала свою ужасную серию
Севилья – Атлетик

«Севилья» одержала волевую победу над «Атлетиком» из Бильбао в матче 21-го тура испанской Ла Лиги.

Поединок состоялся на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первыми отличились баски – на 40-й минуте гол забил Роберт Наварро. Впрочем, уже через две минуты Херард Фернандес восстановил равновесие. Победный мяч на 56-й минуте записал на свой счет Акор Адамс.

Хозяева прервали свою пятиматчевую серию без побед. После 21 тура «Севилья» имеет 24 очка и идет девятой, «Атлетик» с таким же результатом занимает 12-е место в таблице.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

В других матчах игрового дня «Осасуна» на последних минутах вырвала победу в матче с «Райо Вальекано», а «Валенсия» в драматичной встрече оказалась сильнее «Эспаньола».

Ла Лига, 21-й тур.

Севилья – Атлетик – 2:1
Голы: Пеке, 42, Адамс, 56 (п) – Новарро, 40.

Райо Вальекано – Осасуна – 1:3
Голы: Сисс – 59 – Будимир, 29, Муньос, 90+1, Осамбела, 90+4

Валенсия – Эспаньол – 3:2
Голы: Дуро, 15, Джемерт, 59, Рамазани, 90+4, (п) – Терратс, 55, Копете, 80, (аг)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

По теме:
Вильярреал – Реал Мадрид. Видео голов и обзор (обновляется)
Сыграет ли Лунин? Известен состав Реала на матч против Вильярреала
Вильярреал – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Севилья Атлетик Бильбао Севилья - Атлетик Ла Лига чемпионат Испании по футболу Райо Вальекано Осасуна Валенсия Эспаньол
