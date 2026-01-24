Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Райо Вальекано – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 24 января и начнется в 15:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

24 января на Эстадио де Вальекас пройдет матч 21-го тура Примеры Испании, в котором Райо Вальекано встретится с Осасуной.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Райо Вальекано

Команда в прошлом сезоне сделала резкий рывок. Если в 2024-м она болталась около зоны вылета, то потом вышло занять восьмое место - а то, что при этом обошли при равенстве очков именно Осасуну, тревожило явно не мадридцев. Тем более что они свою возможность реализовали сполна: завоевав таким образом право познакомиться в Лигой конференций, там, начав с летней квалификации, уже дошли до плей-офф.

Как правило, такая возросшая, новая международная нагрузка аукается на внутренней арене. Так случилось и сейчас. Относительно долго продержались в кубке, но на прошлой неделе и там уступили Алавесу. А в Примере получается балансировать над зоной вылета - помогла январская победа над конкурентом, Мальоркой. Впрочем, после этого разгромно уступили Сельте в Виго.

Осасуна

Клуб не сумел прошлой весной достижение, что покорилось при Аррасате. Тогда выходили в еврокубки (впрочем, сразу проиграв в квалификации Лиги конференций первому же сопернику), а на этот раз такое право отправилось скромному столичному проекту, что набрал те же 52 очка. Еще и Морено после этого перебрался тренировать на Ближний Восток.

Его в Памплоне сменил Лиски. Он вроде бы не проваливается, хотя регресс по сравнению с прошлым сезоном очевиднейший. Совсем кисло бы было, если б в прошлом туре допустили осечку еще и с Овьедо. Но все же новичка-аутсайдера Примеры получилось обыграть, 3:2 (на характере, уступали до 75-й и забили решающий на 90+!), и именно эти три очка и отделяют сейчас от тройки аутсайдеров.

Статистика личных встреч

В семи последних поединках у сторон поровну, по три победы. В сентября Осасуна дома оформила уверенные 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать победы хозяев. Но тут на очки претендуют оба, и скучно быть не должно - ставим на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,92 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Райо Вальекано
24 января 2026 -
15:00
Осасуна
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
