Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан РОТАНЬ: «Этот турнир – бремя для нас в условиях войны»
Украина. Премьер лига
24 января 2026, 12:39 |
1076
1

Руслан РОТАНЬ: «Этот турнир – бремя для нас в условиях войны»

Коуч «Полесья» вновь пожаловался на тяжелый календарь

24 января 2026, 12:39 |
1076
1 Comments
Руслан РОТАНЬ: «Этот турнир – бремя для нас в условиях войны»
ФК Полесье. Руслан Ротань

Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань заявил, что считает еврокубки обузой для украинских клубов в условиях войны.

«Полесью было бы тяжело играть на два фронта. Если бы мы вышли в основной раунд – думаю, мы бы сегодня не имели такого результата в УПЛ. Это сто процентов.

Потому что, я думаю, вы видите результаты украинских клубов на евроарене. Это действительно очень тяжело.

Мы многое на эту тему разговаривали, и я уверен на 100 процентов, что пока, пока идет война – это бремя на украинских клубах. Но мы понимаем, что мы должны вместе все исправлять ситуацию, набирать зачетные баллы, потому что должны на себе вытащить и добавить в украинский коэффициент эти очки», – сказал Ротань.

Полесье не смогло пробиться в основной раунд Лиги конференций, уступив итальянскую «Фиорентину» в третьем раунде квалификации (0:3, 2:3). В чемпионате Украины команда завершила первый круг на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 30 очков.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали талантливого воспитанника Динамо и Руха
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Полесья, который не нужен Ротаню, нашел новый клуб
Бывший полузащитник Шахтера может вернуться в чемпионат Украины
Руслан Ротань Полесье Житомир Лига конференций Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
Футбол | 23 января 2026, 15:13 2
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо

Евгений будет выступать в медиафутбольной команде PROFAN

Бывший тренер Динамо экстренно госпитализирован в больницу
Футбол | 24 января 2026, 07:41 6
Бывший тренер Динамо экстренно госпитализирован в больницу
Бывший тренер Динамо экстренно госпитализирован в больницу

У Луческу серьезные проблемы со здоровьем

Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Футбол | 24.01.2026, 08:05
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Известный украинский клуб находится в плачевном финансовом положении
Футбол | 24.01.2026, 11:47
Известный украинский клуб находится в плачевном финансовом положении
Известный украинский клуб находится в плачевном финансовом положении
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
Футбол | 24.01.2026, 09:06
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Diesel
Просто скажи що ти не тренер а психічка на полі яка оре на суддей та інших людей. 
Що це взагазі за бредні що еврокубки стали тягарем. 
Ти просто сцикун який боїться реально показати силу команди в еврокубках.
Що не правда ???
Іди накуй в окопи 24/7.
Диви блін тягар він бідненький найшов.
Не зли с..ка людей. Геть берега поплутав мажорчик
Ответить
-1
Популярные новости
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
23.01.2026, 09:11 12
Футбол
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
22.01.2026, 08:05 10
Футбол
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
22.01.2026, 09:09 1
Футбол
Красивый финал. Британский супертяж договорился о последнем поединке
Красивый финал. Британский супертяж договорился о последнем поединке
22.01.2026, 14:15 7
Бокс
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
22.01.2026, 09:28 14
Бокс
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
22.01.2026, 09:49 10
Футбол
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
23.01.2026, 07:33 5
Бокс
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
23.01.2026, 11:45 33
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем