Руслан РОТАНЬ: «Этот турнир – бремя для нас в условиях войны»

Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань заявил, что считает еврокубки обузой для украинских клубов в условиях войны.

«Полесью было бы тяжело играть на два фронта. Если бы мы вышли в основной раунд – думаю, мы бы сегодня не имели такого результата в УПЛ. Это сто процентов.

Потому что, я думаю, вы видите результаты украинских клубов на евроарене. Это действительно очень тяжело.

Мы многое на эту тему разговаривали, и я уверен на 100 процентов, что пока, пока идет война – это бремя на украинских клубах. Но мы понимаем, что мы должны вместе все исправлять ситуацию, набирать зачетные баллы, потому что должны на себе вытащить и добавить в украинский коэффициент эти очки», – сказал Ротань.

Полесье не смогло пробиться в основной раунд Лиги конференций, уступив итальянскую «Фиорентину» в третьем раунде квалификации (0:3, 2:3). В чемпионате Украины команда завершила первый круг на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 30 очков.